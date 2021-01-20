Ebu Hanife Kimdir? Kısaca Ebu Hanife'nin Hayatı, Eserleri Ve Sözleri

Lakaplarından bir diğeri de büyük imam manasına gelen İmam-ı Azam'dır. Sadece fıkıh değil hadis alanında da önemli çalışmaları bulunan Ebu Hanife, günümüzde de çok okunan İslam alimlerinin başında geliyor.

Ebu Hanife Kimdir? Kısaca Ebu Hanife'nin Hayatı

Ebu Hanife, küçük yaştan iyi bir eğitim gördü. Gençlik yıllarında ticaret ile uğraştı. Daha sonra ilme yönelen Ebu Hanife, fıkıh ve hadis alanlarında yetkinlik kazandı. Irak kenti o dönemde mezhep çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir yerdi. Aynı zamanda Emeviler'in baskıcı tutumu kendisini her yerde hissettiriyordu.

İmam'ı Azam Emeviler’in bu tutumunun İslam ile bağdaşmadığını açıkça dile getirdi. Bunun üzerine birçok kez tehdit edildi. Aynı dönem yaşayan birçok kelamcı kendisini kafir ilan etti. Kendisine bunun hakkında ne düşündüğü sorulduğunda ise şöyle yanıt vermiştir:

''Ben onları yalancılık ile suçluyorum ama kimseyi kafir ilan edemem.''

Peygamber efendimize isnat edilen birçok hadisi reddettiği için de çeşitli suçlamalara maruz kaldı.

Ebu Hanife'nin Eserleri

1- Maksud:

2- Fıkh-i Ekber

3- Dürr-u Meknun Kasidesi

4- Kitab Al Attar

Ebu Hanife'nin Sözleri

-Bir devlet başkanı kamu malından çalar ve halkına ihanet ederse zulme sapmış demektir. Böyle bir durumda onun halifeliği iptal olur ve vereceği hükümler geçerliliğini yitirir.

-Bir cihat (gaza) elli hacdan daha kıymetlidir.

-Bilmediklerim ayağımın altına konulsaydı, başım gökyüzünün en yüksek katına değerdi.

Vasiyeti: Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün.

Ebu Hanife Nasıl Öldü?

Birçok kaynağa göre Ebu Hanife, zehirlenerek öldürülmüştür. Kendisine zehir dolu bir kadeh uzattığında içmeyeceğini, içtiği takdirde bunun kendi canına kast etmek olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine kollarından tutarak zehir dolu kadehi kendisine zorla içirmişlerdir.

Ebu Hanife 14 Haziran 767 yılında vefat etmiştir.

Ebu Hanife Hakkında Yazılan Kitaplar

1- B. Ai El Cüzcani - Şerhu'l Fıkhi'l Ekber

2- Yaşar Nuri Öztürk - İmamı Azam Savunması

3- Muhammed Abdurreşid Nu'mani - İmam-ı Azam'ın Hadis İlmindeki Yeri

4- Fatih Mehmet Yılmaz - Ebu Hanife ve Hadis

5- Şule Yüksek Uysal - İmam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi

6- Musa Kazım Arıcan - Kültürel - Dini Farklılıklar ve Ebu Hanife