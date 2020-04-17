El-Gaffâr Ne Demek? El-Gaffâr Fazileti Ve Anlamı

Gaffar kelimesi “gfr” kökünden gelmektedir ve Arapça’ dır. Kelime anlamı çok bağışlayıcı ve mağfiret anlamına gelir. Gaffar ismi geçen ayetler ise Taha suresi 82.ayet, Zümer suresi 53.ayet ve Nisa suresi 106.ayettir. El-Gaffar esmasının zikir sayısı 1281 olarak bilinir. Esmanın zikir günü Cuma günüdür. Zikir saati ise Zühre’dir. Yani güneş doğarken, ikindi namazı kılındıktan sonra, gece okumaları tamamlandıktan sonradır.

El-Gaffar Esmasının Anlamı Nedir?

El-Gaffar, çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan anlamındadır. Mağfireti çok olan, her kulunun günahlarını bağışlayan demektir. Bağışlaması sonsuz olandır.

El-Gaffar Esmasının Faziletleri Nedir?

Bütün kötü huylarından ve davranışlarından kurtulmak isteyen kişiler 100 defa “Ya Gaffar Ya Şekur” zikretmelidir. “Ya Gaffar” denilerek 1281 defa tekrarlanırsa Allah tüm günahları bağışlar ve mağfiret eder. Her gün “Ya Gaffar” zikrine devam eden kişiler insanların zulmünden ve zorbalıklarından kurtulur. Allah’tan bağışlanmak isteyen kişilerin Cuma günü 100 defa “Ya Gaffar” esmasını zikretmesi gerekmektedir. Bereketli rızık ve mal isteyen, çocuklarından hayır bekleyen kişilerinde “Ya Gaffar” ismini 70 defa zikretmeli ve sonrasında ”estağfurullahe innehü kane gaffâra” denmelidir. Sıkıntılı günler geçiren ve huzur bulmak isteyen kişilerin “Ya Gaffar” esmasını zikrederek mutlu olduğu bilinmektedir. Aniden sinirlenen ve öfkesini yenemeyen kişilerinde “Ya Gaffar” esmasını zikretmesi gerektiği söylenmiştir. Günahlarından korunmak için de esmanın sürekli zikredilmesi uygun olmaktadır.