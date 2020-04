El-Hakîm Ne Demek? El-Hakîm Fazileti Ve Anlamı

El-Hakim de Allah'ın isimlerinden birisi olmasıyla beraber zikredildiğinde belli faziletleri vardır. Bu faziletler zikir zamanı ve adedi ile birlikte çeşitlilik göstermektedir. Bu kısma girmeden önce El-Hakim'in sözlük anlamı ve diğer anlamlarını da gözden geçirmek anlamak açısından daha anlamlı olacaktır.

El-Hakim'in Anlamı Nedir?

Allah'ın 99 isminden birisi olan El-Hakimin'de diğer isimleri gibi derin bir manası ve önemli bazı faziletleri vardır. Sözlük anlamı 'Hikmet sahibi O'dur' olarak kayıtlara geçmiştir. Sözlüğün dışında ise her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaran anlamına gelmektedir. Sözlük dışındaki bir diğer anlamından bir başkasına örnek verecek olursak; her şeyi ölçülü, hikmetle yaratan O'dur sizler için iyi bir örnek olabilir.

El-Hakim'in Faziletleri Nelerdir?

Kuran'ı-Kerim'in 97 yerinde geçen Hakim esmasının zikir adedi 78 olarak bilinmektedir. Bu demek oluyor ki bu esmayı zikir etmek isteyenlerin 78 kere okuması gerekmektedir. Aynı zamanda söylememiz gerekir ki zikrin saati Zühre, günü ise Cumadır. Ayrıca sabah gün doğarken, ikindi namazı sonrasında, akşam namazı sonrasında ve tam gece yarısında zikir edilmesi de önemlidir. El-Hakim'i zikretmenin faziletleri zikredilen gün, saat gibi değişkenlerle birlikte değişmektedir. Bunlardan bazıları;

Her gün kılınan 5 vakit namazın ardından 78 defa 'Ya Hakim Celle Celalühü' zikir eden kimse ibadet ettiği kadar hikmet sahibi olmakla birlikte öğrenme kabiliyeti de eskisine göre artmış olmaktadır.

'Ya Hakim Celle Celalühü' her gün zikir edilirse kişinin ilminde artış görünür.

'Ya Hakim Celle Celalühü' çokça bir şekilde zikir edildiği takdirde zikreden kişinin kalbinde hikmet pınarları yolu açılmış olunur.