El-Müntakim Ne Demek? El-Müntakim Fazileti Ve Anlamı

Allah’ın kahhar ve Cebbar esmalarında olduğu gibi, El-Müntekim esması da kahredici isimler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Ya Müntakim zikrinin genellikle zulümlere karşı teşbih edildiği görülmektedir.



El-Müntakim Anlamı Nedir?



El-Müntakim ismi azamı, Allah’ın suçluları adaleti ile cezaya çarptıran olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, Allah kendisine isyan edenleri ve azgınları şiddetli bir biçimde cezalandırmaktadır. Allah’a bu esma ile dua eden bir acizin intikamını Allah onun yerine almaktadır. Bu sebeple El-Müntakim sıfatı, aynı zamanda zarar verenin yaptığını karşılıkla ödeştiren olarak ifade edilmektedir.

El-Müntakim Faziletleri Nedir?



El- Müntakim genellikle zulüm ve düşmanın kötülüğünden kurtulmak için okunan bir esmadır. Ancak bu esmanın farklı faziletleri de bulunmaktadır. Bu esmanın zikriyle görülebilecek faziletler aşağıdaki gibi listelenmektedir.



- Her gün “Ya Müntakim” diyerek Allah’ı anan kimseye hiçbir düşman zarar veremez. Bu zikri söyleyen kişiye haset besleyenler de kendileri zarar görürler.

- Haksızlığa uğramış bir kimse, Allah’a intikamını alması için dua ederse; Allah (cc) bu kimsenin ahını yerde bırakmaz.

- “Ya Müntakim Celle Celalühü” ismi şerifi okunan bir kimse cinlerden zarar görüyorsa, bu dertten kurtulur.

- Her gün düzenli olarak “Ya Müntakim” diyerek teşbih yapan kişiye kötülük uğramaz.

- Bu esmayı her gün okuyan kimse; zalimin şerrinden, düşmanın hasedinden başına gelebilecek her türlü kötülükten korunur.