El-Vehhâb Ne Demek? El-Vehhâb Fazileti Ve Anlamı

Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden anlamına gelen El-Vehhâb Kuran'da geçmektedir. El-Vehhâb Esmaül Hüsnası'nın faziletleri de bulunmaktadır. El-Vehhâb isminin anlamı ve faziletlerini Kuran'dan öğrenmek mümkündür. El-Vehhâb anlamı Kuran'da birkaç manayı barındırmaktadır.

El-Vehhâb Anlamı Nedir?

El-Vehhâb isminin anlamları Kuran'da birkaç manaya gelmektedir. El-Vehhâb isminin anlamını ve faziletlerini bilemeyenler Kuran'dan öğrenebilirler. El-Vehhâb isminin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

- Karşılıksız bolca veren.

- Vehhâb, Allah'ın hibe eden ve çok fazla bağışlayan olduğu manasına gelmektedir. Hak sahibi olmadığı halde yarattıklarına çok veren anlamına gelmektedir.

- Birçok nimetleri bağışlayan ve çok ihsan eden anlamına gelmektedir.

- Bol hediyeler veren.

- Karşılıksız olarak nimetler veren ve çok fazla ihsan eden anlamlarına gelmektedir.

El-Vehhâb Faziletleri Nedir?

El-Vehhâb isminin anlamı Kuran'da karşılıksız olarak çok fazla ve bolca veren anlamına gelmektedir. Çok fazla ihsan eden ve bol bol nimetleri bağışlayan manasına gelmektedir. Bunları karşılıksız olarak yapan ve bol hediyeler veren anlamına da gelmektedir.

El-Vehhâb faziletleri Kuran'da belirtilmektedir. Bunlardan biri günde insanlar tarafından 196 defa okunmasıdır. Ayrıca insanların sıkıntısız ve borçsuz bir hayat sürmeleri için okunmaktadır.

Ya Vehhab ismi insanlar tarafından zikredildiği zaman o kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olur ve kişiler refaha erer. Mahlukata karşı güçlü bir heybetli şekilde görünür. Dua okunur iken 7 kez zikir okunduğu zaman bu duanın kabul edilmesine neden olur. Bunlar dışında zeka ve anlama güçlüğü yaşayan kişilere yazılarak içerler faydası dokunmaktadır.