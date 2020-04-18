El-Vekîl Ne Demek? El-Vekîl Fazileti Ve Anlamı

Kendisine bırakılan işleri en güzel şekilde yapan kişiye el-vekil denmektedir. Özellikle de aldığı işi mükemmel bir şekilde yapan ve kendisine güvenilen anlamına geldiğini söylemek mümkün.



El-Vekîl Nedir?



El-Vekîl Kelime anlamı itibariyle ‘kendisine bırakılan işleri en mükemmel şekilde yapan’ şeklinde tabir edilmektedir. Özellikle kendisine güvenip dayanılan ve sorunsuz şekilde işleri tamamlayan biçiminde ifade edebiliyor. İslamiyet açısından da önemli bir yere sahip olan bu kelimenin anlamı, derin manası üzerinden faziletleri ile beraber oldukça etkilidir.



El-Vekîl Faziletleri Nedir?



Anlamı itibariyle aldığı işleri mükemmel bir şekilde yapan ve güvenilip dayanılan olarak öne çıkan El-Vekîl kelimesi, aynı zamanda derin fazileti üzerinden de tabir edilmektedir. O bakımdan Allahu Teala, her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En büyük vekili olmak ile birlikte aynı zamanda en güzel vekildir. O vekildir ki insanların güveneceği tek dayanaktır. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden şeklinde de fazileti üzerinden ifade edilmektedir.



El-Vekîl fazileti ve anlamı açısından kişinin aldığı işi layıkıyla ve hakkı ile yapması büyük öneme sahiptir. Eğer bu gerçekleşir ise Allahü Teala, elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a havale edeni, ödüllendirir ve mükafatlandırır. Bu anlamları ve fazileti ile beraber insanlara çağrı yapılır. O çağrıdır ki layıkıyla ve dayana ile beraber güvenli şekilde elinden geldiğince eksiksiz tamamlanmalıdır.



El-Vekîl kelimesini anlamı ile beraber aynı zamanda fazileti üzerinden değerlendirebilirsiniz. İnsan hayatı açısından büyük bir öneme sahip olan anlamı ile beraber fazileti, El-Vekîl kelimesini çok önemli noktaya ulaştırmaktadır.