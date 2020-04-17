Er-Raûf Ne Demek? Er-Raûf Fazileti Ve Anlamı

Re'fet kelimesinden türemiş olan Er-Raûf ismi rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamına gelmektedir.



Er-Raûf Anlamı Nedir?



Re'fet kökünden türemiş olan Er-Raûf isminin anlamı farklı olarak birçok kez açıklanmıştır. Er-Raûf isminin anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.



- Kullarına acıyan ve şefkat ile muamele edendir.

- Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

- Merhametinden dolayı kullarının kusurlarını örten ve günahlarını bağışlayandır.



Er-Raûf Faziletleri Nedir?



- Er-Raûf ismi insanların kalbindeki şefkat, merhamet, sevgi duygularının yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek toplamda 286 kere okunur.

- Er Rauf ismi kişinin sinirlendiği ve öfkelendiği an 10 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” ve 10 kere de salavat okuyan kişilerin öfkeleri sakinleşir.

- 5 vakit namaz kılındıktan sonra 287 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” zikrine devam edilen kişinin kalbi şefkat ile dolar, hareketleri düzelir ve herkes tarafından sevilir.

- El Rauf ismi kalbinde şevkat, merhamet içinde insanı olan duyguların yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek 286 kere okunur.

- Eşler arasında uyuşmazlık ve geçimsizlik yaşanıyor ise her gün utarid saatinde 286 kere Ya Rauf ismi zikredilir ise var olan sorunlar ortadan kalkar ve sevgi ile muhabbet meydana gelir.

- Ya Rauf ismi zikreden kişinin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. Böylece insanlar arasında saygı ve sevgi görür.

- Ya Rauf ismi cehlini gazaplı olan zamanlarda 10 kere okunmalıdır. Daha sonra okumanın ardından salavat getiren kişinin gazabı söner.