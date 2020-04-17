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    17.04.2020 - 01:27 |

    Er-Raûf Ne Demek? Er-Raûf Fazileti Ve Anlamı

    Er-Raûf ismi Allah'ın en güzel isimlerinden birisidir. Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Her bir isim içerisinde farklı faziletler barındırmaktadır. Peki Er-Raûf isminin anlamı nedir? Er-Raûf isminin faziletleri nelerdir? Sizlere Er-Raûf isminin anlamı ve faziletlerini sizler için derledik.

    Er-Raûf Ne Demek? Er-Raûf Fazileti Ve Anlamı

    Re'fet kelimesinden türemiş olan Er-Raûf ismi rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamına gelmektedir.

    Er-Raûf Anlamı Nedir?

    Re'fet kökünden türemiş olan Er-Raûf isminin anlamı farklı olarak birçok kez açıklanmıştır. Er-Raûf isminin anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.

    - Kullarına acıyan ve şefkat ile muamele edendir.
    - Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.
    - Merhametinden dolayı kullarının kusurlarını örten ve günahlarını bağışlayandır.

    Er-Raûf Faziletleri Nedir?

    - Er-Raûf ismi insanların kalbindeki şefkat, merhamet, sevgi duygularının yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek toplamda 286 kere okunur.
    - Er Rauf ismi kişinin sinirlendiği ve öfkelendiği an 10 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” ve 10 kere de salavat okuyan kişilerin öfkeleri sakinleşir.
    - 5 vakit namaz kılındıktan sonra 287 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” zikrine devam edilen kişinin kalbi şefkat ile dolar, hareketleri düzelir ve herkes tarafından sevilir.
    - El Rauf ismi kalbinde şevkat, merhamet içinde insanı olan duyguların yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek 286 kere okunur.
    - Eşler arasında uyuşmazlık ve geçimsizlik yaşanıyor ise her gün utarid saatinde 286 kere Ya Rauf ismi zikredilir ise var olan sorunlar ortadan kalkar ve sevgi ile muhabbet meydana gelir.
    - Ya Rauf ismi zikreden kişinin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. Böylece insanlar arasında saygı ve sevgi görür.
    - Ya Rauf ismi cehlini gazaplı olan zamanlarda 10 kere okunmalıdır. Daha sonra okumanın ardından salavat getiren kişinin gazabı söner.

     

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