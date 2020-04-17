BİST98.1802,01EURO7,550,25USD6,94-0,05ALTIN376,41-1,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Eş-Şekûr Ne Demek? Eş-Şekûr Fazileti Ve Anlamı
    ABONE OL
    17.04.2020 - 20:59 |

    Eş-Şekûr Ne Demek? Eş-Şekûr Fazileti Ve Anlamı

    İsmin çoğulu anlamına gelen Esmâ kelimesi en güzel manasına gelmektedir. Esmaül Hüsna ise Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Bunlardan birisi olan Eş-Şekûr anlamı nedir? Eş-Şekûr Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nelerdir? Eş-Şekûr isminin anlamı ve faziletlerini sizler için derledik.

    Eş-Şekûr Ne Demek? Eş-Şekûr Fazileti Ve Anlamı

    Eş-Şekûr isminin anlamı çoğu kişiler tarafından merak konusudur. Eş-Şekûr isminin anlamı birkaç manada açıklanmaktadır. Esmaül Hüsnası'ndan biri olan Eş-Şekûr az amele çok sevap veren anlamına gelmektedir. 

    Eş-Şekûr Anlamı Nedir?

    Eş-Şekûr isminin anlamı az iyiliğe çok mükafat veren ve rızasıyla yapılan iyiliklerin fazlası ile karşılık veren manasına gelmektedir. Diğer bir anlamında ise kendi rızası ile yapılan iyi işleri, çok fazlasıyla karşılayan Yüce Mevlamızdır şeklinde açıklanmaktadır. 

    Şükür kelimesi iyiliği, iyilik ile karşılamak anlamına gelen bir kelimedir. Şekûr ise az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, saygılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret aleminde sonsuz nimetler veren Er Rahim'dir. 

    Eş-Şekûr Esmasının zikir günü haftanın pazar günüdür. Bunun yanı sıra zikir adedi 526 adettir. Zikir saati güneş olan Eş-Şekûr Esması ''Eş-Şekûr- Ya Şekûr'' diyerek zikredilir. 

     Eş-Şekûr Faziletleri Nedir?

     - Bu ism-i şerifi 526 defa Ya Şekûr diye günlük olarak okumaya ve zikretmeye devam eder ise kişi vücut ağrılarından kurtulur. 

     - Ya Şekûr Celle Celalühü şeklinde 526 defa okuyan kişinin ise rızkı bol ve nimetlerinin devamlı olması sağlanır.

     - Eş-Şekûr ismi suya yazılarak ve o su ile bedeni meshader ve içer ise nefer darlığı ve beden yorgunluğu düzelir.

     - Eş-Şekûr ismi-i şerifi 41 defa suya okunarak, o su ile gözler yıkanıp daha sonrasında içilir ise büyük bereketler bulunur. Büyük bereketlerin yanı sıra kişinin bedeni şifa bularak iyileşir ve gözlerin görmesi kuvvetlenir.

    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    7 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    7 Nisan Türkiye haritası CANLI - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı? Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı:

    Sıradaki Haber