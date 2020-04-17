Eş-Şekûr Ne Demek? Eş-Şekûr Fazileti Ve Anlamı

Eş-Şekûr isminin anlamı çoğu kişiler tarafından merak konusudur. Eş-Şekûr isminin anlamı birkaç manada açıklanmaktadır. Esmaül Hüsnası'ndan biri olan Eş-Şekûr az amele çok sevap veren anlamına gelmektedir.

Eş-Şekûr Anlamı Nedir?

Eş-Şekûr isminin anlamı az iyiliğe çok mükafat veren ve rızasıyla yapılan iyiliklerin fazlası ile karşılık veren manasına gelmektedir. Diğer bir anlamında ise kendi rızası ile yapılan iyi işleri, çok fazlasıyla karşılayan Yüce Mevlamızdır şeklinde açıklanmaktadır.

Şükür kelimesi iyiliği, iyilik ile karşılamak anlamına gelen bir kelimedir. Şekûr ise az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, saygılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret aleminde sonsuz nimetler veren Er Rahim'dir.

Eş-Şekûr Esmasının zikir günü haftanın pazar günüdür. Bunun yanı sıra zikir adedi 526 adettir. Zikir saati güneş olan Eş-Şekûr Esması ''Eş-Şekûr- Ya Şekûr'' diyerek zikredilir.

Eş-Şekûr Faziletleri Nedir?

- Bu ism-i şerifi 526 defa Ya Şekûr diye günlük olarak okumaya ve zikretmeye devam eder ise kişi vücut ağrılarından kurtulur.

- Ya Şekûr Celle Celalühü şeklinde 526 defa okuyan kişinin ise rızkı bol ve nimetlerinin devamlı olması sağlanır.

- Eş-Şekûr ismi suya yazılarak ve o su ile bedeni meshader ve içer ise nefer darlığı ve beden yorgunluğu düzelir.

- Eş-Şekûr ismi-i şerifi 41 defa suya okunarak, o su ile gözler yıkanıp daha sonrasında içilir ise büyük bereketler bulunur. Büyük bereketlerin yanı sıra kişinin bedeni şifa bularak iyileşir ve gözlerin görmesi kuvvetlenir.