Hayrat Ve Akarat Nedir? Hayrat Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hayrat Ne Anlama Gelir?

Hayrat ve Akarat yapılış ve niyet amacıyla birbirinden çok ayrıdır. Akarat kelimesi, sahibine maddi kazanç getiren taşınmazların yerine kullanılmaktadır. Oysa hayratlar, insanların yararlanabilmesi için hibe edilmektedir.



Hayrat Kısaca Ne Demektir?



Hayrat, Türk tarihi boyunca karşılık beklenmeden ve toplum yararına yapılmıştır. Halkın kullanması için yapılan çeşme, külliye ve şifahane benzeri yapılar çoğunlukla hayrat amacıyla yapılmıştır. Günümüzde faaliyette olan vakıfların temelinde de bu davranış biçimi yatmaktadır.



TDK’ya Göre Hayrat Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu, Arapça bir kökenden gelen hayrat için iki farklı açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamalardan ilki sevap kazanmak için ve karşılık beklenmeden yapılan iyiliktir. Diğeri ise insanların faydalanması için yapılan ve yaptırılan okul, çeşme ve hastane gibi yapılara verilen isimdir. Akarat kelimesi için ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde herhangi bir açıklama yer almamaktadır.