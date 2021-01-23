Hilye-İ Şerif Duası Nedir? Hilye-İ Şerif'in Türkçe Anlamı Ve Faziletleri Nelerdir?

Hilye-i Şerif, Peygamber Efendimizin fiziki ve ruhi özelliklerini tasvir ediyor. Müslümanlar arasında Hilye-i Şerif'in ayrı bir önemi ve yeri vardır. Peygamber Efendimizi rüyada görmeye kadar birçok fazileti bulunuyor.



Hilye-i Şerif Duası Nedir?



Hilye-i Şerif okunduktan sonra aşağıdaki salavati şerif, diğer adıyla Hilye-i Şerif okunması tavsiye ediliyor.



"Allâhümme salli alâ Muhammedin alâ Nuri Muhammed, Allâhümme salli Muhammedin akli Nuri Muhammedin fakülü Allâhümme salli alâ Muhammedin seyyidnâ Muhammedin desduri, Allâhümme salli alâ Muhammedin Duri Muhammedin Duri, Muhammedin cesedi, Muhammedin alâ cesedi. Birahmetike yâ Erhamerrahimin. Ve salamün alel mürselin Velhamdülillâhi Rabbil Alemin. El Fatiha."



Bu duanın 3 defa okunması tavsiye ediliyor. 3 defa okunduğunda 2000 salavat okunmuş sevabı kazanılacağı rivayet ediliyor.



Hilye-İ Şerif'in Türkçe Anlamı ve Faziletleri Nelerdir?



Hilye'nin sözlük anlamı "süs, ziynet, kolye" demektir. Manevi anlamı ise, "yaratılış, suret, güzel vasıflar" demektir. Osmanlı kültüründe, Peygamber Efendimizin vasıflarını ifade etmek için kullanılmıştır. Hilyelerde; Peygamber Efendimizin göz, saç, vücut, konuşma şekli gibi fiziki özellikleri tasvir ediliyor. Fiziki özelliklerinin yanı sıra Peygambere duyulan sevgi, saygı, özlem ve şefaat arzusu dile getiriliyor. Hilye-i Şerif'i okumanın, yanında bulundurmanın birçok fazileti bulunuyor.



1- Bulunduğu yere şeytan, zalim idareci, hastalık giremez.

2- Okuyan kişiye fakirlik bulaşmaz.

3- Okuyan kişiye hac sevabı vardır.

4- Kabir azabı görmez, cehennem ateşi ona haram olur.

5- Peygamber Efendimizin şefaatine nail olur.







