Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa Kimdir? Kısaca Peygamberimizin Hayatı Ve Sözleri

Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa 571 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Farklı rivayetlerde ise 569 yılında dünyaya geldiği de söylenmektedir. Fakat büyük çoğunluğun yaptığı hesaplamalara göre 571 senesinde karar kılınmıştır. İslam dininin tek peygamberidir. İslam dinine göre de dünyaya gönderilen son peygamberdir. Hayatı boyunca çeşitli sıkıntılara göğüs germiş ve birçok zorluğun altından kalkmıştır. Hayatı boyunca aldığı kararlar ve uygulamalar günümüze kadar birçok lider için de ilham kaynağı olmuştur.



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa Kimdir?



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın babası Abdullah ve annesi ise Amine’dir. Kendisi doğmadan önce babasını kaybetmiş ve doğumundan kısa bir süre sonrada annesi vefat etmiştir. Yetim olarak büyüyen Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir. Abdülmuttalib’in ölümünden sonra ise Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın bakımını Ebu Talib devralmıştır.



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın hayatı genel olarak ikiye ayrılmıştır. Peygamberlik görevinden önce ve peygamberlik görevinden sonra olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Peygamber olmadan önce yaşadığı çevrede “kendisinden emin olunan insan” olarak anılan Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’ya çok önem verilirdi. Söylediği her söze güvenilir ve yaptığı her iş kabul edilirdi. Zekâsı ve ahlakı ile herkesi etkilemeyi başarmıştır.



Kısaca Peygamberimizin Hayatı



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın henüz hayata gelmeden önce birçok mucizenin gerçekleştiği rivayet edilmektedir. Annesi Amine’nin Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa doğmadan önce bir rüya gördüğü ve bu rüyada Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa dünyaya son gelecek peygamber olduğunu anlattığı söylenmektedir. Doğum sırasında da diğer anneler gibi sancı çekmeyen Amine, doğumdan sonra oğluna Muhammed adını vermiştir.



Doğumdan sonra 6 yaşlarına gelen Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa, annesinin vefatı ile büyük üzüntüye uğramıştır. Bundan sonraki hayatında dedesi ile birlikte vakit geçirmeye başlamıştır. 8 yaşına geldiğinde ise dedesi de vefat etmiş ve Ebu Talib ile geri kalan yaşamını sürdürmeye devam etmiştir.



Ebu Talib, Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa ile çok ilgilendi ve kendi çocuklarından hiç ayırmadı. Uzun yıllar çiftçilik ve ticaretle uğraşan Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa, bu sayede çok geniş bir çevrece tanındı ve herkeste güzel bir intiba bıraktı.



Peygamberlik görevi gelene kadar güzel ve hoşgörülü bir hayat sürdü. Hz. Hatice ile evlendi ve ticaret hayatına devam etti. Peygamberlik görevi geldikten sonra Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’ya ilk inanalar arasında Hz. Hatice yer almaktadır.



Peygamberlik görevini üstlenirken Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın yanına gelen Cebrail ile konuşması sırasında ilk başlarda korku yaşamıştır. Ardından artık insanların İslam’a davet edilmesinin zamanı gelmesi ile görevinin başında yer almıştır.



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa, peygamberlik görevini layığı ile yerine getirdi ve birçok insan Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa vesilesi ile İslam dinine girdi. Bu süre zarfında savaşlar da meydana geldi ve başarı ile sonuçlandı.



Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın vefatından sonra geriye Kuran ve hadisleri kalmıştır. Bu hadisler birçok kitapta toplu bir şekilde bulunmaktadır. Hadislere birkaç örnek verilirse;



- İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.

- Bizi aldatan bizden değildir.

- Cennet anaların ayağının altındadır.

- Hiçbir baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.