Hz. Osman Kimdir? Hz. Osman'ın Hayatı, Özellikleri Ve En Bilinen Sözleri

Hazreti Osman, İslam halifesidir. Hayatı birçok alim tarafından örnek alınan Hazreti Osman, peygamberimize ilk inananlardan biri olduğu için ilk Müslümanlardan biridir.

Hz. Osman Kimdir?

Hicri takvimine göre, 574 yılında dünyaya gelmiştir. Peygamber efendimizin doğduğu şehir olan Mekke'de dünyaya gelen Hz. Osman, en fazla halifelik yaşayan kişi unvanına sahiptir. Emevi soyundan gelen Hazreti Osman, peygamberimizin de mensup olduğu Kureyş Kabilesindendir. Annesinin ismi Erva Hanım'dır. Erva Hanım, peygamberimizin halası Beyza Hanım'ın ikinci kızıdır.

Hz. Osman'ın Hayatı

574 yılında dünyaya gelen Hazreti Osman, ilk inanan Müslümanlardan birisidir. 644 yılında İslam halifesi seçilen Hazreti Osman, İslam'ın yayılmasında büyük çaba sarf etmiştir. Halife olduğu dönemde, İslam devletinin toprakları, Mısır'a kadar genişledir. Hicri takvimine göre 17 Haziran Cuma günü, 656 yılında vefat etmiştir. Hazreti Osman, peygamberimizi kızı olan Rukiye ile evlenmiş ve Abdullah isminde oğlu dünyaya gelmiştir.

Hz. Osman'ın Özellikleri

Hz. Osman Müslümanlara ahlakıyla örnek olmuş birisidir. İslam kaynaklarına göre Hz. Osman, güzel ahlaklı ve hoşgörülüydü. Tatlı dilli olduğu kadar, keramet sahibi olduğu da belirtilir. Eli açık olan Hazreti Osman'ın gözü devamlı yaşlıydı. Her şeye ibret almak için bakan Hz. Osman, fakirlere yardımlarda bulunmayı her daim isterdi. Az yemek yer, dürüst davranırdı. Namaz kıldığında uzun sureler okur, ibadetlerden feyiz ve tat alırdı.

Hz. Osman'ın En Bilinen Sözleri

Hazreti Osman, sözleriyle birçok kişiyi etkilemiştir.

Öyle ki dünyadaki hayat fani, ahiretteki ise baki olandır.

Dünyanın da bir sonu vardır. Bu yüzden Allah'tan korkun ve ona yönelin.

Her kimin dünya hayatında zindanı olursa, o kişi baki olan hayatta rahata erer.

Kulluk mevcut olana razı gelmek, olmayan sabır etmektir.

Hz. Osman Nerede Doğdu?

Hazreti Osman, peygamber efendimizin doğduğu şehir olan Mekke'de dünyaya gözünü açtı. Hazreti Osman, doğduğu şehirde uzun süre yaşamı, daha sonra peygamber efendimiz ile birlikte Medine şehrine göç etmiştir.

Hazreti Osman Kaçıncı Halifedir?

İslam'ın 4 halifesi bulunur. Bunlar sırasıyla, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'dir. Hazreti Osman görüldüğü gibi İslam'ın seçilen üçüncü sıradaki halifesidir. 644 yılında halife olan Hazreti Osman 12 yıl görevde kalmıştır.