İhya Nedir? İhya Etmek Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre İhya Olmak Ne Anlama Gelir?

İhya kelimesi İslam dini literatüründe kullanılabilen, dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Kelime günlük hayatta da sıklıkla kullanılabilmekte, bu sebeple TDK anlamı merak konusu olmaktadır. Akla gelen ilk anlamı mutluluğa kavuşturmaktır.



Kelime anlamı olarak canlılığını kazanmak, yeterli düzeye ulaşmak, bayındır duruma gelmek gibi farklı anlamları da içeriğinde barındırabilir. Kelime cümle içinde farklı şekillerde ve farklı anlamlarda kullanılabilir.



İhya Etmek Kısaca Ne Demektir?



İhya kelimesi TDK'de canlandırmak, bayındır duruma getirmek ve mutluluk kazandırmak gibi anlamlara gelmektedir. İhya etmek kelimesi ihya sözcüğünün farklı kullanım şekillerinden biridir. İhya kelimesinin eyleme dökülmüş hali olarak da nitelendirilebilir.



TDK'ye Göre İhya Olmak Ne Anlama Gelmektedir?



İhya olmak canlılık kazanmak, mutluluğa kavuşmak, bayındır duruma gelmek gibi anlamları içermekte olan bir sözcük grubudur. Bu söz grubu da ihya kelimesinin eyleme dökülmüş halidir.