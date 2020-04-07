İmtiyaz Nedir? İmtiyaz Sahibi Ne Demektir? Tdk'ya Göre İmtiyazlı Ne Anlama Gelir?

Türkçeye Arapça dilinden geçmiş olan imtiyaz kelimesi, günlük hayatta sıklıkla tercih edilen kelimelerden biridir. Kelimenin sözlük dikkate alındığı zaman pek çok manayı barındırdığı görülmektedir. İmtiyaz kelimesinin sözlükte ilk anlamı ayrıcalıktır. Sözcük ayrıca farklı anlamları da barındırmakla birlikte farklı şekillerde de kullanılabilmektedir.



İmtiyaz Nedir?



İmtiyaz farklı şekillerde kullanılmakla birlikte TDK'de bir başkasına tanınmayan özel hak ve ya şart anlamına gelmektedir. Sözcük bunun dışında farklı anlamlara da gelmektedir:



- Fabrika ve işletme gibi kurum ve kuruluşların devlet tarafında aldıkları özel izinlere imtiyaz adı verilmektedir.



İmtiyaz Sahibi Ne Demektir?



İmtiyaz sahibi kelime anlamı olarak imtiyaz elde etmiş kişi demektir. Ayrıcalık elde etmiş, herhangi bir kişi tarafından ayrıcalık tanınan anlamındadır. Devlet tarafından özel izin verilen kurum ve kuruluşlara da imtiyazlı adı verilmektedir.