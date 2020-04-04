İstişare Nedir? İstişare Yapmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre İstişare Etmek Ne Anlama Gelir?

İstişare bir kişi, topluluk ya da kurumun ilgili konu hakkındaki görüşünü almak için yapılan iştir. Burada karşı taraftan fikir almanın yanı sıra; ona danışmak, eleştirisini dinlemek ve çözümünü sormak da yapılacak eylemler içerisinde yer almaktadır.



İstişare Yapmak Ne Demektir?



İstişare en az iki kişi ile yapılabilen bir eylemdir. Burada karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmak ve ortak bir karar almak mümkündür. İslamiyet’in başlangıcında da kullanılan istişare sözcüğü, o dönemlerde bir meclisi de temsil etmekteydi.



Bu kapsamda müşriklerden oluşan istişare meclisleri Darun Nedve olarak adlandırılmaktaydı. Bu mecliste Müslümanlara karşı uygulanacak adımlar istişare edilerek kararlaştırılmaktaydı.



TDK’ya Göre İstişare Etmek



Türk Dil Kurumu sözlüğü, istişare etmek kavramını; atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller kategorisinde incelemektedir. Ancak burada istişare ve istişare etmek kavramlarının her ikisi için de aynı açıklamaya yer verilmektedir. Yani istişare etmek de tıpkı istişare gibi danışmak anlamına gelmektedir.