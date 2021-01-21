Kaza Namazı Hesaplama Nasıl Yapılır? Geçmiş Namazların Kazalarını Hesaplama Yöntemi

Kur'an'da kaza namazı ile ilgili herhangi bir ayet bulunmazken Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in bu konuda hadisleri bulunur. Bu hadislerden ilki şöyledir; “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 315). Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hendek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesinden ötürü ikindi namazını vaktinde kılamayıp bunun için Allah'tan kendisini namazdan alıkoyan kafirler helak etmesini dilemiştir.

Kaza Namazı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kaza namazı hesaplama yaparken öncelikle kılınan namazlar belirlenmelidir. Bunu yapabilmek için kişilerin zamanında kılmış olduğu namazları hatırlamalarında fayda vardır. Erkek ve kadınlar için erginliği erişme yaşı farklı olduğunda sabit bir yaş kullanılmaz.

Geçmiş Namazların Kazalarını Hesaplama Yöntemi

Geçmiş kaza namazlarını hesaplarken dikkat edilmesi gereken ilk şey kişilerin gün, ay ve yıl bakımından kılmış olduğu namazları düşmesidir. Borcundan düşecekleri bu namazlar kişilerin kılmaları gereken gerçek kaza namazı miktarını verir. Kaza namazı hesaplarken kullanabileceğiniz en iyi yöntem ise internet üzerinde yer alan çeşitli mobil uygulamalar ve bu hizmeti veren hesaplama araçlarıdır. Ergenliğe girme yaşını girip kılmış olduğumuz namazları düştükten sonra hesaplama araçları sizin için almanız gereken kaza namazı sayısını çıkarır.

Kaza Namazı Kılmaya Kaç Yaşından Başlanır?

Namaz kılmak erkek ve kadınlar için farklı yaşlarda başlanması gereken ibadetler arasında bulunur. İbadetleri yerine getirebilmenin ilk şartı olan ergenlik kadın ve erkeklerde farklı olduğu için hesaplamalarda buna dikkat edilir. Uzmanlara göre kadınların ergenliğe girme yaşı 9 erkeklerinki ise 12 olarak belirlenmiştir. Sorumluluğun başladığı zaman olarak da bilinen bu tarihi girdikten sonra kılmanız gereken kaza sayısı miktarını hesaplayabilirsiniz.

Kaza Namazında Sünnet Kılınır mı?

Kaza namazlarında sünnet sadece belirli durumlarda kılınır. Eğer geçmiş kaza namazlarını kılmaya çalışıyorsanız bu durumda sünnet Hanefi mezhebi için kılınmaz. Ancak uyuyakalıp vaktini geçirmiş olduğunuz sabah namazının sünnetini öğle öncesinde kılabilirsiniz. Kerahet vakti girmeden önce sabah namazlarının sünneti Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre kılınabilir. Yine Diyanet’in yaptığı açıklamada Şafi mezhebinden olan kimseler üzerinde geçmiş kaza namazı bulunuyorsa herhangi bir nafile namazı kılamaz.