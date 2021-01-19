Kısa Sureler Ve Anlamları: Namazda Okunabilen, En Kolay Ezberlenen Kısa Sureler Nelerdir?

Her namazda okunması farz olan Fatiha Suresi, 7 ayettir ve Kuran'daki en kısa surelerden biridir.



Namazda Okunabilen, En Kolay Ezberlenen Kısa Sureler Hangileridir?



1- Asr Suresi - 3 Ayet

2- Kevser Suresi - 3 Ayet

3- Felak Suresi - 6 ayet

4- Nas Suresi - 5 ayet

5- İhlas Suresi - 4 ayet



Kısa Sureler ve Anlamları



1- Asr Suresi:



Okunuşu:



Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.



Anlamı:



Asra yemin olsun ki insan ziyandadır / hüsrandadır. İman edenler, birbirlerini hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.



2- Kevser Suresi:



Okunuşu:



İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter.



Anlamı:



Şüphesiz, sana Kevser'i biz verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve zorluklara karşı göğüs ger. Kuşkusuz asıl soyu kesik olan, sana kin güdenlerin ta kendisidir.



3- Felak Suresi:



Okunuşu:



Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.



Anlamı:



De ki karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, yarattıklarının şerrinden, fitne çıktığı zaman hasetçilerin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin (büyü yapanların) şerrinden Allah'a sığınırım.



4- Nas Suresi:



Okunuşu:



Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.



Anlamı:



De ki, inanırım ben insanların Rabbine, insanların ilahına. Şeytanın fısıldadığı vesvesesinin şerrinden Allah'a sığınırım. İnsanların göğüslerine kuruntular fısıldar o. Cinlerden ve insanlardandır o.



5- İhlas Suresi:



Okunuşu:



Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.



Anlamı:



De ki: O Allah'tır, Bir ve Tek olandır. Samed'dir, kimseye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Başka hiçbir varlık onun dengi ve eşi olamaz.



Kısa Surelerin İsimlerinin Anlamı



1- Kevser:



Cennetteki bir nehrin adıdır. Birçok kaynakta Havz-ı Kevser olarak da geçer.



2- Asr:



Devir, çağ, dönem anlamına gelir.



3- Felak:



Sabah anlamına gelir.



4- Nas:



İns kelimesinin çoğuludur. İnsanlar demektir.



5- İhlas:



İçten bir şekilde ibadet etmek, dua etmek demektir.