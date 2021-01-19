Kısa Sureler Ve Anlamları: Namazda Okunabilen, En Kolay Ezberlenen Kısa Sureler Nelerdir?
Kuran'ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet vardır. En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara Suresidir. En kısa sureler ise Kevser ve Asr Suresidir. Her ikisi de 3 ayetten oluşur. Genelde daha kolay ezberlendiği için namazda kısa sureler okunur. Namazda okunabilen, en kısa sureler hangileri? Merak edenler için anlamları ile birlikte derledik.
Her namazda okunması farz olan Fatiha Suresi, 7 ayettir ve Kuran'daki en kısa surelerden biridir.
Namazda Okunabilen, En Kolay Ezberlenen Kısa Sureler Hangileridir?
1- Asr Suresi - 3 Ayet
2- Kevser Suresi - 3 Ayet
3- Felak Suresi - 6 ayet
4- Nas Suresi - 5 ayet
5- İhlas Suresi - 4 ayet
Kısa Sureler ve Anlamları
1- Asr Suresi:
Okunuşu:
Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.
Anlamı:
Asra yemin olsun ki insan ziyandadır / hüsrandadır. İman edenler, birbirlerini hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.
2- Kevser Suresi:
Okunuşu:
İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter.
Anlamı:
Şüphesiz, sana Kevser'i biz verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve zorluklara karşı göğüs ger. Kuşkusuz asıl soyu kesik olan, sana kin güdenlerin ta kendisidir.
3- Felak Suresi:
Okunuşu:
Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Anlamı:
De ki karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, yarattıklarının şerrinden, fitne çıktığı zaman hasetçilerin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin (büyü yapanların) şerrinden Allah'a sığınırım.
4- Nas Suresi:
Okunuşu:
Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
Anlamı:
De ki, inanırım ben insanların Rabbine, insanların ilahına. Şeytanın fısıldadığı vesvesesinin şerrinden Allah'a sığınırım. İnsanların göğüslerine kuruntular fısıldar o. Cinlerden ve insanlardandır o.
5- İhlas Suresi:
Okunuşu:
Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Anlamı:
De ki: O Allah'tır, Bir ve Tek olandır. Samed'dir, kimseye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Başka hiçbir varlık onun dengi ve eşi olamaz.
Kısa Surelerin İsimlerinin Anlamı
1- Kevser:
Cennetteki bir nehrin adıdır. Birçok kaynakta Havz-ı Kevser olarak da geçer.
2- Asr:
Devir, çağ, dönem anlamına gelir.
3- Felak:
Sabah anlamına gelir.
4- Nas:
İns kelimesinin çoğuludur. İnsanlar demektir.
5- İhlas:
İçten bir şekilde ibadet etmek, dua etmek demektir.