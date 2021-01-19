Kolonya Abdesti Bozar Mı? Kolonya Namaza Mani Midir?

Kolonya günümüzde daha çok güzel koku ve temizlik amacı ile kullanılan alkol içeren bir sıvıdır. Genellikle patates, mısır ve kamış gibi maliyeti düşük olan ham maddeler ve sentetik yollarla üretilerek içindeki alkol oranı ayarlanabiliyor.



Kolonya Abdesti Bozar mı?



XVII. yüzyıldan beri Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılan bugün geniş bir sanayi alanı oluşturan kolonya kapsamı içine giren deodorant, parfüm, sprey gibi kullanılması genellikle dinen tartışma konusu olmuş bu ürünlerin içeriğinde az ya da çok miktarda alkol bulunduğu düşünülür. İslama göre ne amaçla olursa olsun sarhoş eden içkilerin azının da çoğunun da içilmesi haram kabul edilmiştir. Bu nedenle içeriğinde alkol bulunan maddelerin sarhoş olmak amacı ile kullanılmasının haram olması ve İslam dininin her türlü sarhoş edici tüm içkiler genel yasağın içinde yer alıyor. Kolonya sürmek, abdesti bozmaz ve namazı da etkilemez.



Abdest ile Kolonyanın İlişkisi



Bazı fakihler karşı görüşte olsa da İslam bilginlerinin geneli şarap necistir ve namazın sıhhatine engel teşkil eder. Şarap dışında kalan ve içildiği zaman sarhoş eden sarhoşluk veren şeylerin yasak olduğuna dair herhangi bir delil yoktur. "Ebu Yusuf ve Ebu Hanif'e göre, bunlar necis değildir ve sarhoş olmak için içilmeleri haramdır. Ama namaz yerlerine ya da elbiseye dökülmeleri halinde abdesti etkilemez."



Kolonya Namaza Mani midir?



En önemli bilginler arasında yer alan Muhammed Hamdi Yazır, kolonyanın namaza mani olup olmadığı ile ilgili " Üzerine şampanya, şarap, konyak ve arak dökülmüş olanlar yıkanmadıkları sürece namaz kılamaz. Ama üzüm şarabından mamül olmayan bira, ispirto ve sair müskirat içilmezse bedene ya da elbiseye sürülmesi namaza mani olur diye iddia edilemez." diye ifade etmiştir.



Temizlikte Kolonya Kullanmak Dinen Caiz mi?



İspirto, kolonya gibi alkol içeren sıvıların içilmesi haram ama temizlikte kullanılması caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin de yıkanması gerekmez. Alkol içerikli ürünler, mikropların kırılmasında etkili olduğu için günlük hayatımızda sıkça alkol içerikli temizlik ürünleri kullanılır. Bu nedenle pek çok kişi için temizlikte kullanılan ürünlerin dinimizce caiz olması oldukça önemlidir.