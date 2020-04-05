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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Mefhum Nedir? Mefhum-U Muhalif Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mefhumculuk Ne Anlama Gelir?
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    05.04.2020 - 20:31 |

    Mefhum Nedir? Mefhum-U Muhalif Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mefhumculuk Ne Anlama Gelir?

    Yaşlıların çok kullandığı mefhum, gençlerin dikkatini çekmekte ve anlamını merak etmektedir. Osmanlı Türkçesinde çok sık kullanılan mefhum, günümüzde pek kullanılmamaktadır. Mefhumun anlamı nedir, mefhum-u muhalif ne demektir gibi sorulara cevap verecek bir araştırma derledik.

    Mefhum Nedir? Mefhum-U Muhalif Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mefhumculuk Ne Anlama Gelir?

    Mefhun kelimesinin TDK'daki anlamı ''kavram ve kalple bilinen'' olarak belirtilmiştir. Anlaşılan anlaşılmış anlamına gelen mefhum, Osmanlı'da döneminde önemli bir kelime olmuştur.

    Mefhum-U Muhalif Ne Demektir?

    Hukukçular tarafından sık kullanılan bir kalıp olan mefhum-u muhalif, eylem ve davranış anlamına gelmektedir. Kanunun Türkçeleşmesi ile birlikte mefhum-u muhalif kelimesi yerine karşıt kavram kanıtı kullanılmaya başlanmıştır. Söylenilenin zıt halini ifade eden mefhun-u muhalif, ilk söyleneni çürütmeye yönelik kullanılmaktadır.

    TDK'ya Göre Mefhum Ne Demektir?

    Osmanlı Türkçesi ile ilgilenenler, okudukları Osmanlıca metinlerde çok sık mefhum kelimesine rastlamaktadır. Bir kelimenin veya sözün taşıdığı anlama ve kavrama mefhum denilmektedir. Osmanlıca metinlerde isim tamlamasının ikinci öğesinde birçok kez kullanılmaktadır.

    Devlet mefhumu, insanlık mefhumu ve ağaç mefhumu gibi isim tamlamaları yapmak mümkündür. Arapça kökenli bir kelime olan mefhum, fehm kökünden oluşmaktadır. Popüler kültürün yaygınlaşması ile birlikte mefhum kelimesinin kullanımı azalmaktadır.

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