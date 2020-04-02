Meftun Ne Demek? Meftun Olmak, Meftun Etmek, Meftuniyet Sözlük Anlamı Nedir? Tdk

Köküne Arapçadan gelen meftun kelimesi Osmanlı döneminde çok sık kullanılmış bir sözcüktür. Daha çok aşk konsepti üzerinden değerlendirilir ve anlamı ‘Tutku ve ele geçirmek’ şeklinde söylenebilir.



Meftun Olmak



Meftun kelimesinin kökeninden çıkılacak olursa Meftun olmak ‘tutkun olmak ya da birine tutulmak’ olarak söylenebilir. Özellikle eski edebi metinlerde sıkça kullanılan bir kelimedir.



Meftun Etmek



Meftun olmak kelimesinin tersi olarak Meftun etmek, birini ele geçirmek ya da aşık etmek gibi tabirlerde değerlendirilebilir. Daha çok aşk üzerine anlam taşıyan duygu ve düşünce aktaran bir kelime grubudur.



Meftuniyet Sözlük Anlamı Nedir? TDK



Meftuniyet diğer bir tabirle meftunluk olarak bilinir. Türk Dil Kurumu'na göre ise meftunluk ‘tutkunluk, gönül vermişlik’ anlamı taşımaktadır. Daha çok edebi metinler ile beraber özellikle şiirlerde sıkça kullanılmış kelimeler arasında yer alır. TDK’ya göre bu anlam üzerinden yazılı ve sözlü olarak kullanılabilir.