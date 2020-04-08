Mehir Nedir? Mehir Parası Ne Zaman İstenir, Ne Zaman Verilir?

Mehir kelimesin açıklaması İslam dininde önemli bir alan içermektedir.

Mehir Nedir?

Evlenme durumu içerisinde erkeğin kadına vermeye söz verdiği içerikleri bildirmektedir. Mehir para, mal ya da farklı bir içerik olarak da belirlenmektedir. Mehir belirlenmesinde belirli durumlar göz önüne alınmaktadır. Mehirin belirlenmesindeki durumlar kişiden kişiye ve mezhepten mezhebe farklılık göstermektedir.

Mehir Ne Kadar Olmalı?

Mehirin alt sınırı İslam dini içerisinde belirlenirken üst sınır olarak belirli bir durumdan bahsedilmemiştir. Mezhep içerisinde farklı mehir içerikleri ve miktarları söz konusu olmaktadır. Maliki mezhebine dahil kişiler için mehir ölçüsü gümüş olarak belirlenmiştir ve alt sınır da 3 dirhem olarak dile getirilmiştir.

Mehir Ne Zaman Verilir, İstenir?

Mehir belirleme durumu iki kişinin evlenmesi anı içerisinde dini nikah durumunda belirlenmektedir. Mehir olarak bildirilen miktar, para mal ya da diğer kıymetler olarak belirli bir durum içerisinde ödenmektedir. Mehir erkekten kadına verilmeye söz verilen içerik olarak bildirilmiştir. Evlilik durumunun sona ermesi sonrasında erkek verdiği mehir sözünün yerine getirmek durumundadır.