Mescid-İ Haram Nedir? Mescid-İ Haram Nerededir Ve Neden Önemlidir?

7 minareli Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılır Mekkeliler tarafından Harem-i Şerif olarak adlandırılan mescidin toplam 19 kapısı vardır. Kabe, Makam-ı İbrahim, Hicr-i İsmail ve Mültezem başta olmak üzere birçok bölümden oluşur.



Mescid-İ Haram Nedir?



Mescid-i Haram dokunulması yasak olan cami demektir. 16 farklı ayetten geçen Mescid-i Haram, İslam alemi için kutsaldır. Cennetten geldiğine inanılan Hacer-ül Esved de burada muhafaza edilir.



Mescid-İ Haram Nerededir?



Kabe Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilen Mescid'i Haram'ın adı toplam 15 ayette zikredilmektedir.



Mescid-i Haram Neden Önemlidir?



Mescid-i Haram İslam tarihinde birçok açıdan önemlidir. Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kabe, en eski mescittir. Binlerce yıldır Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirdiği Mescid-i Haram, İslam'ın kıblesi sayılmaktadır. Tüm Müslümanlar için farz olan namaz, kıbleye doğru kılınır.



Kabe 600 yıl süren Osmanlı Tarihinde de önemli bir yer tutar. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından gerçekleştirilen Mısır Seferinin sonunda Mekke fethedildi ve halifelik Abbasilerden Osmanlı İmparatorluğuna geçti. I. Ahmet, 4. Murad ve ve 4. Mehmet tarafından yenilenen Mescid-i Haram'ın yönetimi 1617 yılına kadar Osmanlı'da kaldı.



1617 yılından sonra da Mekke'ye sık sık seferler düzenlendi. 1813'de İlk Suudi Devleti ile yapılan Mekke Savaşının ardından Osmanlı Devleti bir kez daha Mekke ve Kabe'yi topraklarına kattı.



Mescid-i Haram'ın Tarihi



Hz. Muhammed nazil olan ayetlerin birçoğunu Mescid'i Haram'da tebliğ ederdi. Allah'ın ayetlerini yalanlayan Mekkeli müşrikler 620 yılından sonra Müslümanların üstündeki baskıyı arttırdı. Birçok Müslüman'a işkence edildi, birçoğu evsiz kaldı. Bunun üzerine 622 yılında Hz. Muhammed ve sahabesi Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı.



Bedir ve Hendek zaferlerinden sonra müşriklere karşı güçlenen Müslümanlar 11 Ocak 630 yılında Mekke'yi fethetti. Hz. Muhammed önderliğinde Kabe'deki putların tamamı kırıldı. Mescid-i Haram bir kez daha Müslümanların eline geçti.



İlk halife Hz. Ebubekir'in vefatının üzerine Hz. Ömer halife oldu. Onun zamanında çok fazla sel felaketi yaşandı. Mescidi Haramın zarar görmesini önlemek amacıyla etrafına setler çekildi. Önceleri meşaleler ile aydınlatılan Kabe, Emeviler döneminde kandillerle aydınlatılmaya başladı.