Mevlid Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandilinde nasıl ibadet edilmeli?

Mevlid Kandili ne zaman sorusu araşrtırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kandil gecelerinin islam dininde yeri ve önemi büyüktür. Kandil gün ve geceleri müslümanlar tarafından ibadet ile geçirilir, bu özel gecede yapılan ibadetlerin yanı sıra yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'den sure ve ayetler okunur. Gecenin sonunda eller semaya açılır ve dualar edilir. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak idrak edilmektedir. Mevlid kelimesinin anlamı da aynı zamanda Doğum zamanı demektir. Peki Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ

Hz. Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini talep etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde de oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.); “Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” buyurmuştur (İbn Mace, İkame, 191).