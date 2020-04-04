Muhacir Nedir? Muhacir Gitmek Ne Demektir? Tdk'ya Göre Muhacirlik Ne Anlama Gelir?



Muhacir kelimesi; İslamiyet'in ilk senelerinde Mekke ile Medine'ye göç eden kişiler adına kullanılan bir kelimedir. Kelime o dönemden bu döneme kadar dini anlamını korumuştur. Peygamber ile beraber Mekke'yi terk eden bireyler muhacir şeklinde anılmaktadır.



Muhacir Gitmek Ne Demektir?



Muhacir, Osmanlı Devleti dönemi sonlarından beri Balkanlar'dan mecburen göç eden ve Anadolu'ya gelen kişilerin genel ismidir. Türkçe diline ''Mekke'den Medine'ye göç edenler'' anlamında olan sözcük Arapça dilinden geçmiştir. Muhacir gitmek ise, bir yerden bir yere göç etmek anlamına gelir.



TDK'ya Göre Muhacirlik Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumuna göre muhacir kelimesinin anlamı; göç etmek şeklindedir. Bununla beraber muhacirlik; göçmen vaziyetine gitmek şeklinde tanımlanabilir. Bu kelimenin içerdiği göç, bir yerden bire yere taşınmak değildir. Kelime, zorunlu olarak yaşanılan yeri terk etmek anlamına gelir.