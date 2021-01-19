Namaz Tesbihatı Nedir? Namaz Tesbihatlarının Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamları

Namazdan sonra yapılması gereken zikirlere namaz tesbihatı denilmektedir. Vakit namazlarından sonra 99 adet tesbih çekmek suretiyle yapılmaktadır. Namaz tesbihatında önemli olan üç adet zikiri 33 kez söylemektir.

Namaz Tesbihatı Nedir?

Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan tesbihattır. Bu tesbihatın içeriğinde 33 kere subhanallah 33 kez elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber zikirleri yer almaktadır.

Namaz Tesbihatının Türkçe Anlamları ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

İlk zikir olan subhanallah zikri Türkçe anlamı noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah demektir. İkinci zikir olan elhamdülillah anlamı ise Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allaha mahsustur demektir. Üçüncü zikir Allahu Ekber anlamı ise Allah büyüktür demektir.

Arapça yazılışları ise Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olarak yazılmaktadır.

Namaz Tesbihatının Faziletleri Nelerdir?

Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunmaktadır. Namaz tesbihatı sünnet olan bir ibadettir. Namazın feyzine varabilmek ve dualarda zikirler ile Allahtan istemek için çok özel bir vakit olmaktadır.

Hazreti peygamber birçok hadisinde namazlardan sonra yapılan tesbihat ile ibadetlerin arttırılacağı faziletlerinin önemi hakkında beyanda bulunmaktadır. Bir hadisi şerifte sahabilerin ya Rasulullah mal sahipleri (zenginler) yüksek derecelere eriştiler bizimle beraber namaz kılıp oruç tutuyorlar bizden ayrı bir de mallarıyla hac, umre yapıyorlar sadaka veriyorlar köle azad ediyorlar.

Hazreti peygamber bunun karşılığında şöyle buyurmuştur; ben size bir şey öğreteyim mi onun sayesinde sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem böylece yaptığınızı yapanların dışında hiç kimse sizden daha faziletli olmaz buyurmuştur.

Her namazın ardından 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere de Allahu Ekber derseniz sonra da la ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh. Lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir derseniz deniz köpüğü kadar da olsa günahlarınız bağışlanır buyurmuştur.

Namaz Dışında Bu Tesbihat Yapılabilir mi?

Namaz dışında da bu zikirleri yapmak faziletli ve hikmetlidir. Özellikle uykudan evvel okumak ve öyle uyumak tavsiye edilmektedir. Namaz tesbihatı yapılan zikirler her zaman okunabilecek zikirleridir. İçerisinde Allahı noksan sıfatlardan münezzeh olan ve Hamd edilen ve Allahın büyüklüğünü tasdik eden kelimeler olduğu için sevap bakımından da kıymetli olmaktadır.