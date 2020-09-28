Namazda okunan sureler nelerdir? Namazda okunacak dualar, namaz sureleri sırası
Namazda okunan sureler nedir? Namaz kılmayı öğrenecekler namazda okunan sureleri ve hangi sırayla okunması gerektiğini araştırıyor. İşte namaz duaları ve duaların okunuş sırası.
Namazda okunması gereken sureler araştırılıyor. Özellikle namaz kılmaya yeni başlayacak kişiler ya da eksik bilenler namaz esnasında okunması gereken duaları ve bu duaların sırasını öğrenmek istiyor. Peki, hangi dua ne zaman okunması gerekiyor?
Kuran'ı Kerim'de Fatiha suresinden Naz suresine doğru sıralama vardır. Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gerekir.
Namazda her rekatın başında ve sübhanekeden sonra kıraata başlamadan önce besmele çekilir. Fatiha’dan sonraki zamm-ı süre için ise ayrıca besmele çekilmez (Zeyla’i, Tebyinü’l-Hakaik, Kahire, 1313, I, 112).
NAMAZ SURELERİ VE OKUNUŞ SIRASI
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi