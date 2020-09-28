Namazda okunan sureler nelerdir? Namazda okunacak dualar, namaz sureleri sırası

Namazda okunması gereken sureler araştırılıyor. Özellikle namaz kılmaya yeni başlayacak kişiler ya da eksik bilenler namaz esnasında okunması gereken duaları ve bu duaların sırasını öğrenmek istiyor. Peki, hangi dua ne zaman okunması gerekiyor?

Kuran'ı Kerim'de Fatiha suresinden Naz suresine doğru sıralama vardır. Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gerekir.

Namazda her rekatın başında ve sübhanekeden sonra kıraata başlamadan önce besmele çekilir. Fatiha’dan sonraki zamm-ı süre için ise ayrıca besmele çekilmez (Zeyla’i, Tebyinü’l-Hakaik, Kahire, 1313, I, 112).

NAMAZ SURELERİ VE OKUNUŞ SIRASI

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi