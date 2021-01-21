Nisap Nedir? Nisap (Zekat) Miktarı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Nisap Arapça kökenli bir kelime olup dilimize yerleşmiştir. Arapçada pay anlamına gelen bir kelimeden türeyen nisap kelimesinin Türkçe karşılığı ise yeter sayı anlamındadır.

Nisap Nedir?

Nisap bir zenginlik ölçüsüdür. İslamiyet'te özellikle bazı ibadetleri yerine getirmek için gereken asgari zenginliğin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu ibadetleri yerine getirmek için belirlenen nisap miktarı yani yeterli zenginliğe sahip olmak gerekir. Bu miktarın altındaki kişiler bu ibadetleri uygulamak zorunda değildir. Bu nedenle nisap İslamiyet için önemli bir yeri bulunan ölçüm birimidir.

Nisap Miktarı Koşulları

Akıl sağlığını yerinde olan, hür ve ergenlik çağına ermiş kişiler eğer belirlenen ölçülere göre zengin sayılıyorsa zekat vermesi farzdır. Zekat ve kurban ibadetleri için belirlenen zenginlik ölçüsü ise nisap miktarı olarak adlandırılır. Kişinin borcu ve temel ihtiyaçlarından sonra kalan miktarı belirlenen nisap miktarından fazla ise dinen zengin sayılmaktadır. Zengin sayılabilmenin asgari ölçüsü olan nisap tutarı Peygamber efendimiz tarafından belirlenmiştir. Belirlenen miktarlar o günün koşullarıyla zenginlik ölçütü olarak verilmiştir. Belirlenen tutarlar şöyledir;

- 80,18 gr. altın ya da bu altın miktarına eş değer tutarda nakit para, yine bu tutarda ticaret eşyasına sahip olmak

- 40 adet koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan sahibi olmak

- 30 adet sığır veya 5 adet deve sahibi olmak

Nisap (Zekat) Miktarı Hesaplama İşleme Nasıl Yapılır?

Nisap miktarı dönemin zenginlik ölçütü olan mallarla bu şekilde belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken kişinin borçları ve temel ihtiyaçlarıdır. Temel ihtiyaç olarak düşünülmesi gereken kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşamak için gereken miktardır. Yaşamak için olan bir ev, giyim, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan miktardır. Bu mallar borçlar ve ihtiyaçlar karşılandıktan sonraki ölçülerdir. Belirlenen ölçütler o günün koşullarındaki zenginlik şartlarıdır.

Günümüzde nisap miktarı hesaplamak için tüm gelir getiren mallar hesaba katılmalıdır. Altın harici, döviz tutarları da nakit tutarları üzerinden değerlendirilmelidir. Ayrıca kazanç sağlayıcı tüm mallarda nisap hesabına dahil edilmelidir. Sahibini gelir getiren, kar elde edilen yada kendiliğinden çoğalan mallar hesaplanmaya dahil edilmelidir. Borçlar ve temel nafaka miktardan çıkartılır. Eğer kalan tutar Peygamber efendimizce belirlenmiş miktarlarda ise zekat verilmesi gereklidir. Hesaplama yapıldıktan sonra nisap miktarına ulaşanlar miktarın kırkta biri kadar zekat vermesi uygun görülmüştür.



