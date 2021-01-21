Sela Nedir, Nasıl Okunur? Sela Okunuşu, Türkçe Anlamı Ve Arapça Sözleri

Salat-u Salam olarak da bilinen sala, Osmanlı zamanından bu yana uygulanan bir gelenektir. Salat-u salam okunmasındaki başlıca amaç Cuma namazının önemini tüm Müslümanlara hatırlatmaktır. Ölüm haberini duyurmak için de okunan Selalarda, peygamber efendimize dua ve Allahu Teala'ya hamd edilir.

Sela Nedir?

Salat-u Salam dışında salavat-ı şerife olarak da bilinen sela, camilerden okunan bir duadır. Salavat-ı şerifeler Müslümanlara Cuma namazını hatırlatmak için de okunur.

Sela Nasıl Okunur?

Sela genellikle besteyle ve Hüseyni makamında okunur. Fakat serbest bir şekilde okunması da dinen caizdir. Günümüzde müezzinin okuduğu selalar geçmiş dönemlerde topluca da okunurdu.

Selanın Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Salanın Arapça Okunuşu:

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

Salanın Türkçe Anlamı:

Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey Allah'ın habibi / sevgili kulu. Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey arşın (göğün en yüksek katı) nuru! Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı. Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey bizden öncekilerin ve sonrakilerin efendisi. Salat ve selam senin üzerine olsun.

Hamd / Övgü yalnızca Allah'a mahsustur.

Sela Çeşitleri Nelerdir?

Okunduğu yere göre birçok sala çeşidi olsa da sela sözleri değişmez. Buna mukabil salanın okunuş amacına göre makamları farklı olabilir.

1- Sabah Salası:

Sabah salası genellikle dilkeşhâverân makamında okunur. Sabah okunan Selalarda Hz. Muhammed'in sıfatları zikredilir ve Allah'a dua edilir.

2- Cenaze Salası:

Cenazede okunan salalar ikiye ayrılır. İlk sala vefat eden kişinin ölüm haberini çevreye haber vermek amacıyla okunan saladır. Bazı yerlerde Seladan önce ya da sonra ölen kişinin adı, yaşı ve ölüm nedeni de belirtilir. Cenaze defnedilirken okunan Selaya ise Salat-ı Ümmiye adı verilir.

3- Ramazan Salası:

Ramazan ayı boyunca sabah ezanından önce okunan sala, Temcid-i Şerif adıyla da bilinir.