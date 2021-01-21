Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Tesbihatlar arasında birçok fazileti olan kelimelerin bir arada toplanmasıyla oluşan zikir olarak bilinmektedir. Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbih namazında da söylenilen zikir olarak bilinmektedir.



Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demektir?



Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbihatının anlamı; bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Anlamına gelmektedir.



Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?



Tesbihatın Türkçe anlamı 'Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.' Arapça yazılışı ise 'Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber' şeklinde Arapça yazılarak okunmaktadır.



Tesbihatın Faziletleri Nelerdir?



Tesbihatın birçok fazileti bulunmaktadır. Günde en az 100 kez okunması birçok kapıların açılmasına vesile olduğu gibi bereket ve rızık açılmasını da sağlamaktadır. Dünyadaki sıkıntılardan korunmak ve kurtulmak için bu zikir okunmaktadır. İşlerin kolaylaşmasını ve huzuru sağladığı gibi okuyanın maddi ve manevi varlığını korumayı sağlamaktadır.



Dualara başlamadan önce okunması tavsiye edilmektedir. Tesbihatın tesirli olabilmesi için abdestli okunması da tavsiye edilirken özellikle sabah namazından sonra okunmasının kişinin bütün işlerine fayda verdirmesi açısından önemli bulunmaktadır. Tesbihatı yaparken aralarda konuşmamak ve anlamını bilerek zikir etmek faziletleri açısından oldukça önemlidir. Büyük başarılar elde edilmek istendiğinde tesbihat yapılır ve aynı tesbihatı birleştirerek kılınan tesbih namazı da özellikle önerilmektedir. Tesbih namazında ki tesbihat da aynı tesbihat olmaktadır.



Tesbihatın Özelliği Nedir?



Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbihatı içinde Allah lafzının bulunması, Hamd ve şükür edilmesi, kelimesi tevhit bulunması, Allah'ın büyüklüğünün belirtilmesi sebebiyle birçok anlam ve dua içermesi tesbihatın büyüklüğünü ve önemini göstermektedir.

Tesbihat içerisinde duada yapılması gereken Hamd, tesbih ve Tevhid bulunduğu için kıymetli bir zikir olmaktadır. Zikrin yapılması her Müslüman için günlük yapılması gereken nafile ibadetler arasında bulunmaktadır. Alimler her Müslümanın günde 100 kez bu tesbihatı yapmaları gerektiğini beyanda bulunmaktadır. Faziletleri ve hikmetleri de birçok dini kitaplar arasında belirtilmektedir.