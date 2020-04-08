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    08.04.2020 - 21:54 |

    Tevafuk nedir? Tevafuk kısaca ne demektir? TDK'ya göre tevafuk etmek ne anlama gelir?

    Tevafuk sıkça duyulan ve cümle içinde kullanılan kelimelerden biridir. Dini bir terim midir? Yoksa başka bir anlamı mı var? Tevafuk kelimesini doğru telaffuz etmek ve anlamını bilmek istiyorsanız bu yazıyı sizin için derledik.

    Tevafuk nedir? Tevafuk kısaca ne demektir? TDK'ya göre tevafuk etmek ne anlama gelir?

    İki varlığın veya olayların belirli şartlar ve uyum karşılığında karşılaşmaları, bir araya gelmelerine tevafuk deniliyor. Rastlantı yani tesadüf ile tevafuk birbirine benzer kelimeler değildir. Bu iki kelimeyi birbiriyle karıştırmayınız. Kelimenin doğru yazılışı ve okunuşu “tevafuk”tur. Tevavuk veya tefavuk olarak okunması veya yazılması yanlıştır.

    Tesadüf İle Tevafuk Kelimelerinin Karıştırılması

    TDK sözlüğüne göre tesadüf; rastlantı, yalnızca ihtimallere bağlı olan olayların kesin olmayan sebebi olarak açıklanıyor. Tevafuk ise; Birbirine uyma, uygun gelme olarak açıklanıyor. Gördüğünüz gibi tesadüfte ihtimaller söz konusudur. Tevafuk kelimesinde ise birbirine denk gelme ve uyum söz konusudur.

    Tevafuk Dini Anlamı

    Tevafuk, hoş ve zarif bir şekilde varlıkların veya olayların birbirine denk gelmesini ifade eden İslami bir terimdir. Bu sözcükte İlahi iradenin takdiri söz konusudur. İlahi iradenin takdiri ve onayı olmadan olayların gelişemeyeceği bu sözcükle kabul ediliyor.

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