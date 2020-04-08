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    08.04.2020 - 21:51 |

    Tevhid Nedir? Tevhid Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Tevhit Ehli Ne Anlama Gelir?

    Tevhid; Allah'ın tekliğine, varlığına, bütün yetkin konuların kendisinde toplandığına inanmaktır. Bu inançla; Allah'ın eşi ve benzerinin bulunmadığı belirtilir. Allah birdir ve tektir inancını tanımlayan; Lâ İlâhe İllallah sözcüklerine kelime- i tevhid adı verilir ve sık bir şekilde tekrarlanır. İşte tevhid kelimesinin kullanım alanı ve anlamı hakkında merak edilenler.

    Tevhid Nedir? Tevhid Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Tevhit Ehli Ne Anlama Gelir?

    Tevhit inancına göre Allah birdir ve tektir. 

    Tevhid Nedir?

     Arapça dilinde ''vahhade'' fiilinden türemiş olan tevhid; sözlük içerisinde ''tek kılmak, birlemek'' manasına gelir. Terim olarak; Allah’u Teâlâ’yı ibadet ile birlemeyi ifade etmektedir. Bunun yanı sıra tevhidin anlamları içerisinde aşağıdaki anlamları ifade eder;

     - Allah'ın sıfatları ve adı konusunda şirkin reddedilmesidir.

     - Allah'ın koymuş olduğu kurallara uyup, kullarından istediği Müslüman kişilerin pak inanışıdır. 

     - Alemlerin tek bir rabbi olan Allah açısından gönderilen ilahi din ve inancın adıdır.

    Tevhid Etmek Kısaca Ne Demektir? 

    Tevhid etmek kısaca, Allah'ın tek yaratıcı olduğuna inanmak ve ondan başkasının olmadığına inanmaktır. Tevhid edenler Allah'ın varlığından başka bir varlığa inanmazlar ve ibadet etmezler. 

    TDK'ya Göre Tevhit Ehli Ne Anlama Gelir?

    TDK'ya göre tevhit ehlinin anlamı; Allah'ın birliğine inanan kişiler şeklinde tanımlanabilir.

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