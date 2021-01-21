Üsve-İ Hasene Nedir? Üsve-İ Hasene Örnekleri Ve İlgili Ayetler Nelerdir?

Kelime anlamı güzel örnek olan ve Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde Peygamber efendimizin vasıflarını kapsayan Üsve i Hasene, Arapça kökenli bir kelimedir. Örnek kişi anlamına gelen Üsve-i Hasene Allah’a kulluğun nasıl yapılacağı, dünya ve ahiret işlerinde nasıl hareket edileceği gibi konuların bütününü kapsamaktadır.

Üsve-i Hasene Nedir?

Örnek kişi ve takip edilecek kişi anlamında kullanılan ve Kuran-ı Kerim terimleri içerisinde yer alan Üsve-i Hasene güzel örnek anlamında kullanılan Kuran terimidir. Hadis-i şeriflerde ve ayetlerde Peygamberimizden bahseden bütün bölümler bu kategoride yer almaktadır. Hayatı, ahlakı, din anlayışı, ibadet anlayışı, devlet anlayışı, eğitim anlayışı ve ticaret anlayışı gibi hayatı kapsayan bütün konularda peygamberimizin örnek gösterilmesi Üsve-i Hasene konusunu genel anlamda kapsamaktadır.

Üsve-i Hasene Örnekleri ve İlgili Ayetler

Ahzab Suresi 21. ayet-i kerimede geçen üsve-i hasene kelimesi genel anlamda kalıplaşmış bir terimdir. Bu ayette ‘Allah’ın Rasulünde iman edenler için güzel bir örnek olduğu’ buyrulmaktadır. Peygamberimiz'in Peygamberlikten sonra bütün davranışları sahabe için örnek olmuştur.

Sahabeden sonra gelen bütün Müslümanlar da peygamberimizin nübüvvetten sonraki uygulamalarını benimsemiştir. Aile yaşantısı, ticari yaşantısı, müşriklerle ilişkileri, ehli kitapla ilişkileri, ibadet anlayışı, çocuklara nasıl davrandığı, hayvan hakları hakkındaki hassasiyeti, zengin ve fakirlerle olan ilişkileri üsve-i hasene için örnek teşkil etmektedir. Savaş ahlakı, esirlere muamelesi, devlet anlayışı, hac ve umre uygulamaları sahabe için güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Hayatın Her Alanında Örnek

Sahabe hanımlarıyla münasebetten tuvalet adabına kadar bütün konularda Rasulullah aleyhisselam'ı örnek almıştır. Giyim kuşamdan yemek yemeğe, komşu ilişkilerinden yolculuk adabına kadar bütün konularda en güzel örnek Rasululah aleyhisselam'dır. 'Ve elbette sen (Rasulullah) yüce bir ahlak üzerindesin' Kalem suresi 4. ayette Rasululah'ın yüce ahlakından bahsetmektedir. 'Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.' Enbiya Suresi 107. ayette geçen bu ayet Rasululah'ın rahmet peygamberi olduğunu vurgulamaktadır. İslam dünyası için tek örnek ve tek rehber Rasulullah aleyhissetu Vesselam'dır.

Rasululah'ın hayatı ve örnek teşkil ettiği davranışları İslami kuralların oluşumunda belirleyici rol oynamıştır. İbadetlerin nasıl yapılacağı, insanlar arası ilişkiler ve hukuk kuralları peygamberimizin sergilediği davranışlar örnek alınarak oluşturulmuştur. İslam hukuk kuralları ve sosyal kurallar sünnet yani Peygamberimizin davranışlarına göre düzenlenmiştir.