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    08.04.2020 - 22:55 |

    Vefa Ne Demek? TDK'ya Göre Vefakarlık, Vefasızlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Gündelik yaşamda en sık kullanılan yaygın kelimeler arasında Vefa gelmektedir. Farklı amaçlar doğrultusunda ayrıca televizyonda ya da basında çok geçen kelimelerden biridir. Bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenebilir ve siz de cümlelerde kullanabilirsiniz. Peki, Vefa ne demek? TDK'ya göre vefakarlık, vefasızlık kelimelerinin anlamı nedir? İşte detaylar.

    Vefa Ne Demek? TDK'ya Göre Vefakarlık, Vefasızlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Vefa kelimesi kökeni Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türkiye'de ise oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Vefa kelime ‘Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı’ olarak yer almaktadır.

    Vefa Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Vefa kelimesinin sözlük anlamı ‘sevgiyi sürdürme ve sevgi bağlılığı’ olarak öne çıkıyor. Yani herhangi bir durum karşısında o duruma sevgi göstermek ve bu sevgiyi uzun süre güvenle aktarmak olarak da dile getirmek mümkün.

    TDK ya göre Vefakarlık ise sevgi gösterilen herhangi bir durum için o sevgiyi uzun süreli tutmaktır. Tam aksine vefasızlık ise sevgi gösterilmesi gereken bir durum adına bunu yerine getirmemektir. Vefa kelimesini bir örnekle açıklamak gerekirse;

    ‘Biz, mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor.’ (Aka Gündüz)

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