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    23.07.2013 - 11:46 |

    Diyanet’e en çok bu soru soruldu

    Diyanet'in ALO 190 fetva hattına ramazan ayı boyunca gündemdeki tartışmalara paralel olarak en fazla imsak meselesi soruldu.

    Diyanet’e en çok bu soru soruldu

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların fetva hatlarına ilgisi artarken, bu sene ramazan ayında gündemdeki tartışmalara paralel olarak en fazla imsak meselesi soruldu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bünyesindeki Dini Soruları Cevaplandırma Platformu ve il müftülükleri bünyesinde kurulan ALO 190 fetva hattına ramazan ayı boyunca diğer aylara göre 5 kat fazla talep geldi.

    Daha önceki aylarda mesai saatleri boyunca 3 kişi hizmet veren Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, ramazan dolayısıyla 4 kişiyle sabah 9’dan akşam 23’e kadar soruları cevaplandırıyor. Alo 190 Fetva hattı ise mesai saatlerinde vatandaşların sorularını cevaplarken bazı illerde de il müftüsünün talimatıyla akşam 23’e kadar çalışabiliyor.

    Her soruya cevap var

    Dini Soruları Cevaplandırma Platformu’na gelen sorulara yanıt verilirken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde vatandaşların sorularının yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan bin 600 fetvadan yararlanılıyor. Temel kaynak olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki ciltlik ilmihalinden istifade edilirken, tefsir ve fıkıh kaynaklarından da faydalanılıyor.

    İmsak, zekat ve orucu bozan şeyler

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte diğer zamanlara oranla soru sayılarında da 5 katlık bir artış gözleniyor. Dini Soruları Cevaplandırma Platformuna telefonla ve mektupla yöneltilen soruların haricinde elektronik posta yoluyla da günlük 500’e yakın soru geliyor.

    Ramazan dışındaki aylarda genellikle ailevi ve ticari meseleler sorulurken, ramazanda özellikle oruç ve onun etrafında şekillenen meseleler gündeme geliyor.

    Kurul uzmanlarınca cevaplandırılan soruların dağılımına bakıldığında ise vatandaşlar tartışmalara paralel olarak en fazla imsak meselesini sordu. İmsakla ilgili soruların ardından zekat, fıtır sadakası, fidye, orucu bozan şeylerle ilgili sorular kapsamında da kan alma-verme, göz, kulak, burun damlaları, merhemlerle ilgili sorular geldi.

    Özellikle hayır kurumlarına zekat verilip verilmeyeceğini soran vatandaşlar, uzmanlara ayrıca imsak vaktindeki tereddüte bağlı olarak sabah namazı vaktinin de değişip değişmediğine ilişkin sorular da yöneltiyor.

    (AA)

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