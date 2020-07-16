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    HaberlerDualar Haberleri Sabah duası nedir? Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı...
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    16.07.2020 - 15:41 |

    Sabah duası nedir? Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı...

    Sabah duası ile yeni bir güne ve çalışmaya başlayanların işleri yolunda gider. Bu nedenle Müslümanlar sabahları bu duayı okumak için çaba sarf ederken bu duayı bilmeyenler 'Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?' diye soruyor. İşte detaylar...

    Sabah duası nedir? Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı...

    Allah kullarının her zaman kendisini hatırlamasını ve yapacakları her işi bu doğrultuda yapmalarını ister. Bu nedenle müminlerin sabah duası okuması hayrınadır. Peki, Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

    SABAH DUASI ARAPÇA:

    "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

    SABAH DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

    Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;

    "Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

    Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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