Sabah duası nedir? Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı...

Allah kullarının her zaman kendisini hatırlamasını ve yapacakları her işi bu doğrultuda yapmalarını ister. Bu nedenle müminlerin sabah duası okuması hayrınadır. Peki, Sabah duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

SABAH DUASI ARAPÇA:

"Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

SABAH DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;

"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.