BİST119.5870.21EURO7.770.44USD6.860.13ALTIN399.050.78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDualar Haberleri Sekine duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Sekine Duası faziletleri
    ABONE OL
    08.07.2020 - 16:31 |

    Sekine duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Sekine Duası faziletleri

    Sekine duası Arapça ve Türkçe okunuşu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Anlam olarak sakinlik, huzur ve ruh ferahlığı anlamlarına gelen Sekine Duası Allah'ın isimlerinden oluşmaktadır. Peki Sekine Duası nedir, işte Arapça ve Türkçe okunuşu...

    Sekine duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Sekine Duası faziletleri

    Sekine Duası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle hzur, ruh ferahlığı ve sakinlik isteyen müslümanların araştırdığı sekine duasında Allah'ın isimleri zikredilir. İşte Sekine Duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

    Sekine Duası Nasıl Okunuyor?

    Sekine duası okunmadan önce mutlaka kuralların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak;

    - Niyet maksat belirlenmeli.

    - 7 kez istiğfar edilmeli.

    - 7 kez salavat getirilmeli.

    - 10 sefer Allahu Ekiber.

    - Her ayetle birlikte 6 Esmayı okumak, toplamda 19 sefer.

    İlk olarak besmele çekilir. Sonra Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir. Sonrasında 1.ayet okunur bu sırasıyla 19 sefer tekrarlanır. Daha sonra tekrardan besmele çekilir. 6 Esma okunur ve 2.ayet okunur. 19 adet ayet bittikten sonra bu aynı şekilde tekrarlanır.

    Sekine Duası Arapça Okunuşu

    Sekine duası Arapça ve Türkçe okunuşu Sekine Duası faziletleri

    İlk ayet: Seyec Allahu'bade usruy yusra

    İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

    Üçüncü ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

    Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime

    Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu

    Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira

    Yedinci ayet: innallahe kane semian besira

    Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime

    Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

    Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna

    On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize

    On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün

    On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

    On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

    On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu

    On altıncı ayet: Habünallahu venim'el vekil

    On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

    On sekizinci ayet: iyyake na'büdu ve iyyake nestain

    On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin

    Sakine duasının Arapçası bu şekildedir. Dilerseniz şimdi Türkçesine bakalım.

    Sakine Duası Türkçe okunuşu

    'Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder. Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir. Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir. Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir. Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir. Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin. Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler. Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir. Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'dır. Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

    Sakine Duasının Hikmeti Nedir?

    İslam alimlerinin belirttiklerine göre, sakine duasının pek çok fazileti bulunur. Kişinin huzurlu olması başta olmak üzere rahatlatıcı bir yapısı vardır. Sakine duasının faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

    - Sakine duası Allah'ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.

    - Kişi kendi çekirdek ve geniş ailesiyle çok daha huzurlu bir yaşama erer.

    - Huzur, mutluluk ve şefkat sakine duasını okuyanlarla beraber olur. Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur. Hastalara okunması halinde deva verir. İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur. Sakine duası, Allah'a yakarış, zikir ve övgüdür. Allah dualarınızı kabul eylesin. Amin.

    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

    Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    15 Temmuz törenlerinde 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak

    15 Temmuz törenlerinde 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak

    Sıradaki Haber