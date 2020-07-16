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    16.07.2020 - 17:09 |

    Şükür duası Arapça - Türkçe okunuşu nedir? Diyanet'ten şükür duası

    Şükür duası hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, şükür duasının yazılışını ve okunuşunu öğrenmek istiyor. Hem Arapça hem de Türkçe şükür duasını bilmek isteyenler haberimizin içeriğinden bilgilenebilir. İşte Diyaney İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı...

    Şükür duası Arapça - Türkçe okunuşu nedir? Diyanet'ten şükür duası

    İslam alemi için önem arz eden şükür etmek oldukça sevaptır. Allah'ı bizlere verdiği nimetlerine, sağlığımıza her gün şükretmemiz gerekir. Peki şükür duası nedir? Şükrederken hangi duayı okumamız gerekir?

    Şükür Duası

    Şükür duası Allah'ın bu dünyada bize bahşettiği tüm her şeye teşekkür etmek amacıyla yapılan, bereketi artıran bir ibadettir. Alimler duanın sabah ve akşam dönemlerinde okunmasının, hayırlı olduğuna işaret ederler.

    Sabah namazında ve akşam namazı sonrasında bu dua okunarak, Allah'a teşekkür edilebilir. Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Kimi alimler okunmasının, kalbi ferahlattığını, zihni geliştirdiğini ve huzuru arttırdığını söylerler. Peki, şükür duası nasıl okunmalıdır. Arapça ve Türkçesi nedir?

    Şükür Duası Arapça ve Türkçe

    Allah'ın bize bahşettiği akıl başta olmak üzere, nimetlerine, verdiği sıhhate ve her nefese şükür etmek amacıyla dua paylaşalım. Önce Arapça sonra Türkçe anlamını burada bulabilirsiniz.

    Arapça

    Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

    Türkçe

    Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89)

     

    Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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