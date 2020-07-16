Şükür duası Arapça - Türkçe okunuşu nedir? Diyanet'ten şükür duası

İslam alemi için önem arz eden şükür etmek oldukça sevaptır. Allah'ı bizlere verdiği nimetlerine, sağlığımıza her gün şükretmemiz gerekir. Peki şükür duası nedir? Şükrederken hangi duayı okumamız gerekir?

Şükür Duası

Şükür duası Allah'ın bu dünyada bize bahşettiği tüm her şeye teşekkür etmek amacıyla yapılan, bereketi artıran bir ibadettir. Alimler duanın sabah ve akşam dönemlerinde okunmasının, hayırlı olduğuna işaret ederler.

Sabah namazında ve akşam namazı sonrasında bu dua okunarak, Allah'a teşekkür edilebilir. Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Kimi alimler okunmasının, kalbi ferahlattığını, zihni geliştirdiğini ve huzuru arttırdığını söylerler. Peki, şükür duası nasıl okunmalıdır. Arapça ve Türkçesi nedir?

Şükür Duası Arapça ve Türkçe

Allah'ın bize bahşettiği akıl başta olmak üzere, nimetlerine, verdiği sıhhate ve her nefese şükür etmek amacıyla dua paylaşalım. Önce Arapça sonra Türkçe anlamını burada bulabilirsiniz.

Arapça

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Türkçe

Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89)