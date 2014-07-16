BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Düzenli uyku orucu kolaylaştırıyor
    ABONE OL
    16.07.2014 - 11:34 | | AA

    Düzenli uyku orucu kolaylaştırıyor

    Sahura kalkan kişilerin, gün içerisinde ihtiyacı olan uykuyu alması için erken saatte uyuması gerektiği belirtildi.

    Düzenli uyku orucu kolaylaştırıyor

    Nöroloji ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, kişinin sağlığı için düzenli uykunun önemli olduğunu söyledi.

    Ramazan ayında sahura kalkan kişinin uykusunun en az bir saat bölündüğünü ama bunun gün içerisinde telafi edilebileceğini belirten Atay, yaşlıların öğleden sonra yarım saat uyuyarak uykusunu alabileceğini ifade etti.

    Çalışanların öğleden sonra imkanları uygun olmadığı için uyuyamayacağını dile getiren Atay, şöyle konuştu:

    "Rahat oruç tutabilmek için düzenli uyku önemli. Sahura kalkanların uykusu bölünüyor. Bunu telafi etmek çalışanlar için zor. Mesai sonrasında iftara kadar uyumayı da önermiyoruz. Akşam üstü uyuyan kişi gece uyuyamayabilir. Çalışan kişi sahura kalkıyorsa ve gündüz de işleri yorucuysa erken uyumayı tavsiye ediyoruz. En azından 6, 7 saat uyku uyuyabilmek için yatma saati bir, iki saat öne çekilebilir. Düzenli uyku orucu kolaylaştırır."

    Atay, sahura kadar uykusuz kalmanın gün içerisinde dikkat bozukluğu ve uyuklama gibi birçok fizyolojik olumsuzluğa neden olabileceğini vurguladı.

    Atay, ramazan sonrasında uyku düzeninin normal seviyeye getirilebileceğini kaydetti.

    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

    Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    31 ilde sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    31 ilde sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    Sıradaki Haber