Düzenli uyku orucu kolaylaştırıyor

Nöroloji ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, kişinin sağlığı için düzenli uykunun önemli olduğunu söyledi.

Ramazan ayında sahura kalkan kişinin uykusunun en az bir saat bölündüğünü ama bunun gün içerisinde telafi edilebileceğini belirten Atay, yaşlıların öğleden sonra yarım saat uyuyarak uykusunu alabileceğini ifade etti.

Çalışanların öğleden sonra imkanları uygun olmadığı için uyuyamayacağını dile getiren Atay, şöyle konuştu:

"Rahat oruç tutabilmek için düzenli uyku önemli. Sahura kalkanların uykusu bölünüyor. Bunu telafi etmek çalışanlar için zor. Mesai sonrasında iftara kadar uyumayı da önermiyoruz. Akşam üstü uyuyan kişi gece uyuyamayabilir. Çalışan kişi sahura kalkıyorsa ve gündüz de işleri yorucuysa erken uyumayı tavsiye ediyoruz. En azından 6, 7 saat uyku uyuyabilmek için yatma saati bir, iki saat öne çekilebilir. Düzenli uyku orucu kolaylaştırır."

Atay, sahura kadar uykusuz kalmanın gün içerisinde dikkat bozukluğu ve uyuklama gibi birçok fizyolojik olumsuzluğa neden olabileceğini vurguladı.

Atay, ramazan sonrasında uyku düzeninin normal seviyeye getirilebileceğini kaydetti.