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    16.05.2019 - 12:55 |

    En güzel iftar menüsü | Yemek tarifleri

    Ramazan ayının 11. gününde iftar heyecanı başladı. İftar menüsü düşünen vatandaşların merakla araştırdığı yemek tariflerini derledik. İşte on bir ayın sultanı Ramazan ayının 11. gününe özel en lezzetli iftar menüsü...

    En güzel iftar menüsü | Yemek tarifleri

    Ramazan ayına özel iftar menüsünde, Mercimek çorbası, Soslu tavuk, soslu makarna, Peynirli Roka Salatası ve kadayıf

    MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    1 su bardağı kırmızı mercimek
    1 adet soğan
    1 yemek kaşığı un
    1 adet havuç
    yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
    Tuz
    1 çay kaşığı karabiber
    yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
    1 litre su
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    Sosu için:

    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    Sıvı yağı tencereye koyun. Soğanları yemeklik doğrayarak, pembeleşene kadar kavurun.

    Daha sonra un ilave edin karıştırmaya devam edin.

    Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edin.

    Üzerine 1 lt su eklenerek karıştırın. Mercimekler piştiğinde, el blenderı ile güzelce ezin.

    Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon ekleyin.
    Üzerine kırmızı toz biber ile yağ yakın.

    SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

    1 adet bütün tavuk
    1 su bardağı yoğurt
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    1 tatlı kaşığı biber salçası
    1 çay kaşığı kekik
    1 tatlı kaşığı pul biber
    1 çay kaşığı karabiber
    1 tatlı kaşığı tuz

    Tavuğu kemikleriyle birlikte iri parçalar halinde doğrayın. Yıkayıp süzün.

    Yoğurt, kekik, sıvı yağ, pul biber, tuz, karabiber ve biber salçasını karıştırıp sos hazırlayın. Tavuk parçalarını, 1 saat bu sosta bekletip kebap şişlerine geçirin.

    Izgarada iki taraflı çevirerek pişirin. Domatesli pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz.

    DOMATES SOSLU MAKARNA NASIL YAPILIR?

    1 paket istenen çeşitte makarna
    makarnayı haşlamak için su ve tuz
    domates sosu için;

    2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (veya zeytinyağı)
    1 adet kuru soğan
    4-5 yemek kaşığı yazdan hazırlanmış domates sosu, tarifi için tıklayın
    tuz
    karabiber
    taze kekik (isteğe bağlı)

    Makarnayı haşlayın.

    Sosu için, tavaya sıvı yağı alın.

    Soğanları ince doğrayarak kavurun.

    3-4 adet taze domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğradıktan sonra soğanlarla beraber pişirin.

    Domates sosu kıvam aldıktan sonra karabiber, tuz ve kekik eklenir.

    Sos ve makarnayı karıştırın.

    PEYNİRLİ ROKA SALATASI NASIL YAPILIR?

    1 demet roka
    Yarım demet maydanoz
    3 adet domates
    50 gr tuzlu sert peynir
    1 diş sarımsak
    Yarım çay bardagı zeytinyagi
    Yarım limon
    Yarım çay kaşığı tuz

    Rokaları yıkayarak, sirkeli suda bekletin. Maydanozları ince kıydıktan sonra domatesleri küp küp doğrayın. Üzerine peyniri ufalayın. Zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuzu bir bardakta karıştırıp salatanın üzerine dökün.

    KADAYIF NASIL YAPILIR?

    500 gramtel kadayıf
    200 gramtereyağı
    1/2 su bardağı antep fıstığı içi
    1 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı

    Şerbeti için:

    2,5 su bardağı toz şeker
    2,5 su bardağı su
    1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

    Şerbet için su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynatın.

    15 dakika sonra şerbete limon suyu ekleyip 2-3 dakika sonra ocaktan alın.

    Tel kadayıfı, yayvan bir tepsiye alın. Kadayıfları, elinizle açıp havalandırdıktan sonra açın.

    Tereyağını, kısık ateşte eritin. Kullanacağınız tepsiyi bolca yağlayıp geri kalan tereyağını ılınması için kenarda bekletin. Bütün Antep fıstıklarını yağlanmış fırın tepsisine serpiştirin.

    Yağlanmış ve fıstıkla kaplanmış fırın tepsisinin tabanını tel tel açtığınız kadayıfların yarısıyla kaplayın. Bu esnada kadayıfları azar azar serpiştirin ve tereyağına yapışmalarını sağlayın. İyice sıkışması için bir tepsiyle bastırarak üzerinden geçin.

    200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Üst kısmı kızaran tatlıyı, dikkatli bir şekilde ters çevirip, diğer tarafını da 10 dakika kadar kızartın.

    Her iki tarafı da nar gibi kızaran kadayıfı, ılınması için 2 dakika kadar bekletin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti azar azar gezdirin.

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