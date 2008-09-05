Eski ramazanlar canlanıyor!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, Karaalioğlu Parkı’ndaki panayır alanında düzenlenen 4. Ramazan Şenliği’nin 1 Eylülde başladığını bildirdi.



Şenlik kapsamında Grup Ayna, Fatih Kısaparmak, Şükriye Tutkun, Murat Göğebakan ve Bedirhan Gökçe gibi ünlü sanatçıların konser vereceğini belirten Türel, Karaalioğlu Parkı’ndaki Aslanlı Yol’da kurulan yaklaşık 120 stantta giysiden gıdaya, hediyelik eşyadan el sanatlarına kadar her türlü ürünün satıldığını ifade etti.

Karaalioğlu Parkı’nda "Osmanlı Mahallesi" kurulduğunu söyleyen Türel, burada da unutulmaya yüz tutmuş ramazan geleneklerinin canlandırıldığını, dönemin kıyafetlerini giyen satıcıların pamuk helva, elma şekeri, macun ve gözleme sattıklarını bildirdi.

ürel, Osmanlı Mahallesi’nde orta oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileri yapıldığını belirtti.

KEPEZ’DE LUNAPARK

Antalya’nın merkez Kepez Belediye Başkanı Erdal Öner de ramazan şenliğini her yıl farklı bölgede yapma sözü verdiklerini söyledi.

Şenliğin ilkini Zafer Mahallesi’nde düzenlediklerini ifade eden Öner, bu yılki 3. Ramazan Şenliği’nin ise Seyhan Caddesi’nde yapıldığını bildirdi. Şenlikle Antalyalıların ramazanın coşkusunu yaşamasını hedeflediklerini

belirten Öner, şenlikte ünlü sanatçıların konser vereceğini, 240 stantta satış yapılacağını kaydetti.

Öner, şenlik alanında lunapark kurulduğunu, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendiğini sözlerine ekledi.

ISPARTA VE BURDUR

Isparta Belediyesince Valilik binasının arkasında kurulan şenlik alanında ramazan ayına uygun eğlenceler, konferans ve konserler düzenleniyor. Aynı alanda oluşturulan stantlarda da el işi ürünler ve giysiler satışa sunuluyor. Şenlik alanında kurulan çadırda vatandaşlara ücretsiz çay servisi yapılıyor. Gezici sağlık ekibi ve internet otobüsü hizmet veriyor.

Burdur’daki şenlikler ise Uzay Çatı’da yapılıyor. Burdur Belediyesince organize edilen şenlikler kapsamında konser, sıra gecesi, sohbet ve meddah gösterileri düzenleniyor.

SAMSUN VE ORDU

Samsun’da düzenlenen ramazan eğlencelerinde, nostaljik ramazanlar yaşatılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı ve Sahil Yolu’nda çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İlkadım, Canik, Atakum ve Gazi belediyeleri ramazan programları düzenliyor.

Gazi Sahnesi’nde yine tiyatro ve orta oyunu gösterileri sunuluyor. Ordu Belediyesi ise Bahçelievler yöresindeki lunapark, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki orta oyunu gösterileri ve çeşitli konserlerle vatandaşların ramazanda hoşça vakit geçirmesini sağlıyor.

AMASYA

Amasya’da ramazan aylarında düzenlenen özel etkinliklerin başında Amasya Belediyesi Bandosu’nun Harşena Dağı’ndaki konserleri geliyor. İftar ve sahur vakitlerinde günün popüler parçalarından oluşan konserle veren bando, zaman zaman istek parçaları da repertuvarına alıyor.

Gezi Yolu’nda çeşitli ramazan eğlenceleri düzenleniyor, değişik mekanlarda da ramazana özgü etkinlikler yapılıyor.

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale getirilen "Ramazan Geceleri" etkinliği 2 Eylülde başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sahne şekline getirilen tırla etkinliklerin 25 ayrı bölgede yapılacağını söyledi.

Gerek şehir merkezi gerekse kenar semtlerde ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Özhaseki, "Belsin’de başlayan Ramazan Geceleri’nde tasavvuf musikisi, sema gösterileri, konserler, şiir dinletileri, Aşık ile Maşuk ve Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah, orta oyunu gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda da söyleşi, konferans ve konserler düzenlenecek" dedi.



Kent merkezindeki bazı büyük alışveriş merkezleri de ramazan dolayısıyla eğlence programları düzenliyor. Çocuklar için palyaço gösterileri, büyükler için ise Hacivat-Karagöz gösterileri ve tasavvuf müziği konserleri, bu etkinlikler arasında yer alıyor.

Kayseri’de halk aşıkları da çeşitli merkezlerde ramazan boyunca konser verecek.

ZONGULDAK VE KARABÜK

Zonguldak Belediye Başkanı Secaattin Gonca, bu yıl Avrasya Sirki’nin kente getirildiğini söyledi. Belediye Başkanı Gonca, Avrasya Sirki’nin kent merkezindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Kömür Yıkama Tesisleri’nde kurulan çadırda çeşitli gösteriler sunduğunu bildirdi.

Ereğli ilçesi belediyesi ise bu yıl da sahil bandındaki Amfi Tiyatro’da ramazan şenliği düzenliyor. Şenlikte animatörlerin, çeşitli grupların skeç, oyun ve gösterileri yer alacak. Hacivat-Karagöz, İsmail Dümbüllü, Nasrettin Hoca gibi karakterler canlandırılacak. Şenliklerde Türk Tasavvuf Müziği konserleri de sunulacak.

Öte yandan, Karabük Belediyesince geçen yıllarda düzenlenen ramazan şenliklerine ilgi gösterilmemesi nedeniyle bu yıl etkinlik düzenlenmeyeceği bildirildi.

-ŞANLIURFA

Şanlıurfa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Fevzi Yücetepe, önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da kültürel etkinliklere öncelik verdiklerini belirtti.

Yücetepe, geçen yıllarda ağırlıklı olarak Balıklıgöl yerleşkesinde yapılan ramazan eğlencelerini bu yıl bir süre önce faaliyete giren "Gezici Sanat Tırı"yla tüm mahallelere yayacaklarını kaydetti.

Belediyenin tiyatro ekibinin ramazan boyunca tiyatro gösterisi, orta oyunu ve skeçler sunacağını ifade eden Yücetepe, "Ayrıca programda şiir ve müzik dinletisi, animasyonlar ve özel gösteriler yer alacak. Gezici Sanat Tırı’yla vatandaşlara geleneksel ramazan eğlencesi yaşatmak istiyoruz" dedi.

KONYA

Konya’nın merkez ilçe Meram Belediyesinin Kayalıpark’ta kurduğu ramazan çadırında, tasavvuf konserleri veriliyor. Şiir dinletisi, orta oyunu, meddah, Hacivat-Karagöz, tahta bacak palyaço gösterisi gibi etkinliklerin yapıldığı çadırda, her akşam sema programı düzenleniyor.

YOZGAT

Yozgat’ta restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açılan tarihi Hayri İnal Konağı’nda ramazan boyunca her gün farklı etkinlik yapılacak. Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, etkinliklerin iftar sofrasındayken düzenlendiğini bildirdi.

Bu kapsamda yapılan sohbet toplantılarında ilin gelenekleri, sorunları gibi konuların işleneceğini, şiir ve müzik dinletileri sunulacağını ifade eden Başer, "Halkımızın ramazan gecelerini huzur ve neşe içinde geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, erzak yardımı ve iftar yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle Bursalıların ramazan akşamlarını renklendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kukla, gölge oyunu gösterileri, şiir ve fasıl dinletilerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Osmangazi Belediyesinin gezici tır sahnesinde, pazar günleri dışında her akşam kentin değişik noktalarında eğlence programları düzenleniyor. Merkez Yıldırım Belediyesi de cuma ve cumartesi günleri Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen konser ve tiyatro etkinlikleriyle eski ramazan geleneklerini bugüne taşıyor.

Bugünün çocukları ve gençlerine eski ramazanlara özgü "direklerarası" keyfini yaşatmak amacıyla 6 yıl önce başlattığı ramazan etkinliklerini bu yıl da sürdüren Nilüfer Belediyesi ise ramazanda mahalle ve beldelerde kuracağı seyyar sahnede nostalji rüzgarı estiriyor.

Nilüfer’de bugünün çocuklarının ancak filmlerden aşina olduğu kanto, orta oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileri, fasıl ve sihirbaz gösterilerini bugüne taşıyacak ramazan eğlenceleri, 25 Eylüle kadar 24 noktada sunulacak. Etkinlikler, ramazan boyunca teravih namazından sonra başlatılacak ve 2 saat sürecek.

MALATYA

Malatya Belediyesi Fuarcılık AŞ Müdürü Ahmet Özbildirici, belediyenin her yıl açtığı bin 500 kişilik ramazan çadırında iftardan sonra eğlence programı düzenlediklerini söyledi.

Ramazan eğlenceleri kapsamında Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu gibi gösteriler sunulduğunu belirten Özbildirici, "Gün boyunca oruç tutan vatandaşlarımızı iftar çadırında eğlendirmeyi ve eski ramazanları canlı tutmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Türk sanat müziği sanatçıları çadırda konser veriyor" dedi.

Özbildirici, iftar çadırında tasavvuf müziği konseri de verildiğini sözlerine ekledi.

AYDIN

Aydın Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tahir Olçum, belediyenin ramazanda vatandaşların hoşça vakit geçirmeleri amacıyla gerekli çalışmayı yaptığını bildirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Meydanı’na kurulan geleneksel Türk evlerinde yöresel sanatların icra edileceğini belirten Olçum, meydanda kurulan sahnede de orta oyunu ve Karagöz-Hacivat gösterileri yapıldığını kaydetti.

Olçum, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl ünlü sanatçıların katılımıyla halk konserleri düzenleyeceklerini bildirdi.

ADANA

Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediyesince organize edilen 5. Ramazan Şenlikleri kapsamında Kültür Merkezi’nde her gün konferans ve sergiler düzenleniyor.

Alışveriş çadırlarının kurulduğu Hayal Dünyası’nda ise akşamları eğlence programları sunuluyor. Çocuklar ve yetişkinlere yönelik ayrı etkinliklerin yapıldığı Hayal Dünyası’nda 20 gün boyunca konser verilecek.

M1 Alışveriş Merkezi’nde, cumartesi ve pazar günleri, çocuklara yönelik Karagöz gösterileri ve orta oyunu sahneleniyor. Merkezde 27 Eylülde semazen gösterisi sunulacak.

Park Zirve, HiltonSA Oteli ve İnci Otel ile diğer turistik tesislerde, iftar yemeğinin ardından fasıl ve Türk musikisi konserleri düzenleniyor.

HATAY

Antakya Belediye Başkanı Mehmet Yeloğlu, belediyenin tiyatro ekibinin ramazanda Antakya’nın her sokağında çeşitli gösteriler sunacağını bildirdi. Tiyatro ekibinin skeçlerin yanı sıra orta oyunu sahneleyeceğini ifade eden Yeloğlu, "Amacımız hem ramazanın daha neşeli ve eğlenceli geçmesini sağlamak hem de tiyatroya gidemeyen vatandaşlarımıza kültürel hizmet sunmak" dedi.

SAKARYA

Sakarya’da vatandaşlar, eski ramazan eğlencelerine özlem duyuyor. Kaynarca ilçesinin yaşlılarından Ahmet Kara, eskiden özellikle uzun kış gecelerine rastlayan ramazanlarda evlerde sahura kadar yüzük oyunu oynandığını belirterek, "Bir yüzük çoraba saklanır, bulamayana ceza verilirdi. Ancak artık bu tür eğlenceler tarih oldu" diye konuştu.

