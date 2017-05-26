Ev yapımı Ramazan pidesi
Ramazan ayının vazgeçilmesi Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan pidesini dışarıdan almak istemeyenler için Ramazan pidesi tarifimizi mutlaka denemelerini öneriyoruz.
Malzemeler
Yarım paket maya
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı ılık su
çay kaşığı tuz
3 su bardağı kadar un
1 yumurta
1 kaşık yoğurt
Ayçiçek yağı
Çörek otu
Ramazan pidesi Yapılışı
*Un, maya, tuz ve suyu yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
*Yoğurma işleminin çok iyi yapılması (10 dakika kadar) Ramazan pidesinin güzel olmasındaki en önemli sırdır.
*Hamurun kendini toplaması için üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika kadar bekletin.
*Mayalanan hamurunuzu fırın tepsisine koyun ancak altına mutlaka yağlı kağıt serin.
*Yumurta, yağ ve yoğurdu bir kata karıştırın.
*Elinize bu karışımdan alarak hamuru pide büyüklüğünde açın ve tepsiye yerleştirin.
*Hamur üzerine çok derin olmayan, baklava şekildeki çizgileri bıçağın keskin olmayan tarafı ile yapabilirsiniz.
*Fırın tepsisinde 20 dakika kadar daha bekletin.
*Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörekotunu ekleyin.
*Önceden ısınmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
*Fırından çıktığında üzerine çok az su serpip, temiz bir beze sarın.
*Oda sıcaklığına geldiğinde servis yapın.
Oruçluyken ağız kokusu nasıl engellenir?