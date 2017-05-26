Ev yapımı Ramazan pidesi

Ramazan pidesini dışarıdan almak istemeyenler için Ramazan pidesi tarifimizi mutlaka denemelerini öneriyoruz.

Malzemeler

Yarım paket maya

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

çay kaşığı tuz

3 su bardağı kadar un

1 yumurta

1 kaşık yoğurt

Ayçiçek yağı

Çörek otu





Ramazan pidesi Yapılışı

*Un, maya, tuz ve suyu yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

*Yoğurma işleminin çok iyi yapılması (10 dakika kadar) Ramazan pidesinin güzel olmasındaki en önemli sırdır.

*Hamurun kendini toplaması için üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika kadar bekletin.

*Mayalanan hamurunuzu fırın tepsisine koyun ancak altına mutlaka yağlı kağıt serin.

*Yumurta, yağ ve yoğurdu bir kata karıştırın.



*Elinize bu karışımdan alarak hamuru pide büyüklüğünde açın ve tepsiye yerleştirin.

*Hamur üzerine çok derin olmayan, baklava şekildeki çizgileri bıçağın keskin olmayan tarafı ile yapabilirsiniz.

*Fırın tepsisinde 20 dakika kadar daha bekletin.

*Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörekotunu ekleyin.

*Önceden ısınmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

*Fırından çıktığında üzerine çok az su serpip, temiz bir beze sarın.

*Oda sıcaklığına geldiğinde servis yapın.

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