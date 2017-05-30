Eyüp Sultan Türbesi ramazanda 24 saat açık olacak

Eyüp Sultan Camisi'nde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, ramazan ayı boyunca 24 saat ziyarete açık kalacak.

Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen talimat doğrultusunda, Eyüp Sultan Camisi'ndeki Eyüp Sultan Türbesi'ne ilişkin yeni düzenlemeye gidildi.

İstanbul'da halkın yoğun ilgi gösterdiği türbe, ramazan dolayısıyla Eyüp Camisi'ne ibadete gelen vatandaşların ziyaret edebilmesi için 24 saat açık olacak.

Ramazan ayı boyunca milyonlarca ziyaretçisi olan Eyüp Sultan Camisi ve türbe, Eyüp Belediyesi ekipleri tarafından her gün özel olarak temizlenip gül suyuyla yıkanıyor.