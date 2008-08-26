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    26.08.2008 - 12:19 |

    Geç iftar, hazır yemekçileri endişelendirdi!

    Son yıllarda hızla gelişen ve yıllık ciroları 6 milyar dolara ulaşan hazır yemek sektörü ramazanda iftar vaktinin mesai saati dışına kayması nedeniyle yüzde 60’a varan iş kaybı bekliyor.

    Geç iftar, hazır yemekçileri endişelendirdi!

    Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Hazır Yemek Sanayicileri Derneği (ADAYSAD) Başkanı Levent Duyuler, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının 10 bini aştığını söyledi.

    Sektörün yıllık 6 milyar dolarlık ciroya ulaştığını ve yaklaşık 350 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Duyuler, günde 12 milyon porsiyon yemek üretimi yaptığını ifade etti.

    Duyuler, artan enflasyon nedeniyle gıda maliyetlerinin iki kat artış göstermesi sonucu sektörün son dönemde zor günler geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Maliyet artışları nedeniyle sektördeki bir çok firma zorda. Yaklaşan ramazan öncesi ise durgunluk beklentisi endişeyi daha da artırdı. Bu yıl ramazanda iftarın mesai bitiminin oldukça sonrasına gelmesi çalışanlara yemek veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Ramazanda sektör, yüzde 60’a varan iş kaybı bekliyor. Bu da 500 milyon YTL’lik iş kaybı anlamına geliyor."

    ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ İZİN

    Birkaç yıl öncesine kadar bazı kamu kuruluşları, özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile hayırseverlerin düzenledikleri iftar yemeklerini profesyonel firmalara verdiklerini anımsatan Duyuler, "Ancak son dönemde hayır amaçlı iftar yemekleri de yapılmaz oldu. İftar yemeklerinin yerine ramazan öncesi yardım paketleri dağıtılmaya başlandı" diye konuştu.

    Duyuler, firmaların ramazanda yaşanan durgunluğa herhangi bir önlem alamamaları nedeniyle, bir çoğunun çareyi çalışanlarını yıllık ücretli izine çıkarmakta bulduğunu sözlerine ekledi.

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