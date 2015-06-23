Güllaç tarifi

Malzemeler

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 bardak şeker

Çekilmiş ceviz

Tercihe göre 2 kaşık gülsuyu

Yapılışı:

Sütü tencerede ısıtın ve şekeri içine ekleyip iyice eritin. Sütü oda sıcaklığında ılınana kadar bekletin.

Güllaç yaprağını parlak kısımlar yukarı gelecek şekilde tepsiye dizin. Üzerine her yanını ıslatacak şekilde süt dökün. 5 yaprak güllacı da aynı şekilde ıslatarak serin. Kalan sütün 1 bardağının içine gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökün. Tatlıyı buzdolabında bekletin. Üzerine ceviz, fıstık veya nar serperek servis edin.

Güllaç yapmanın püf noktası

Güllaç yaparken en önemli püf noktası sütün oda sıcaklığına kadar bekletilmesidir. Kaynak bir halde güllaç yapraklarının üzerine dökerseniz tatlınız hamur olur ve yaprak yaprak ayrılmaz.