BİST97.1960,75EURO7,421,47USD6,791,44ALTIN369,691,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Güllaç tarifi
    ABONE OL
    23.06.2015 - 11:40 |

    Güllaç tarifi

    Ramazan'ın enfes lezzetli güllacı evinizde kolayca hazırlayabilir ve sahurda da hafif bir tatlı olarak tercih edebilirsiniz.

    Güllaç tarifi

    Malzemeler

    10 yaprak güllaç

    1,5 litre süt

    2 bardak şeker

    Çekilmiş ceviz

    Tercihe göre 2 kaşık gülsuyu

    Yapılışı:

    Sütü tencerede ısıtın ve şekeri içine ekleyip iyice eritin. Sütü oda sıcaklığında ılınana kadar bekletin.

    Güllaç yaprağını parlak kısımlar yukarı gelecek şekilde tepsiye dizin. Üzerine her yanını ıslatacak şekilde süt dökün. 5 yaprak güllacı da aynı şekilde ıslatarak serin. Kalan sütün 1 bardağının içine gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökün. Tatlıyı buzdolabında bekletin. Üzerine ceviz, fıstık veya nar serperek servis edin.

    Güllaç yapmanın püf noktası

    Güllaç yaparken en önemli püf noktası sütün oda sıcaklığına kadar bekletilmesidir. Kaynak bir halde güllaç yapraklarının üzerine dökerseniz tatlınız hamur olur ve yaprak yaprak ayrılmaz.

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı!

    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı!

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Türkiye'de coronanın olmadığı yer

    Türkiye'de coronanın olmadığı yer

    Sıradaki Haber