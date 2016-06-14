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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Günde bir avuç pikan cevizi
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    14.06.2016 - 12:50 |

    Günde bir avuç pikan cevizi

    Günde ortalama 100 gram tüketilen pikan cevizinin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre, pikan cevizi ağaç yemişleri içerisinde en yüksek antioksidan değere sahip.

    Günde bir avuç pikan cevizi

    Ramazan’ın yaz mevsimine denk geldiği bu senede de, vücudu sağlıklı yemek ve atıştırmalıklarla zinde tutmak her şeyden önemli. Günde iki öğünle geçirilen uzun günlerde bağışıklık sistemini ayakta tutmak için gerekli besinlerin tüketimi oruç tutmayı kolaylaştırıyor. Pikan cevizi de bunlardan biri. Gündelik beslenme içerisine eklenen pikan cevizinin tüm bünyeyi sağlıklı tutmaktaki önemi büyük. Lezzetli olduğu kadar yüksek lif oranına sahip pikan cevizi; potasyum, kalsiyum ve demir gibi 19 mineralin yanı sıra A,C ve E vitamin deposu. E vitaminin kalp damar sağlığındaki olumlu etkisi ve bağışıklık sisteminin güçlendirici katkısı, pikan cevizini herkes için faydalı kılan özelliklerden yalnızca birkaçı. Zararlı yağları içermeyen pikan cevizi, kandaki kolesterol oranını düşürmeye de yardımcı oluyor.

    Bir avuç pikan cevizi sağlık demek

    Günde ortalama 100 gram tüketilen pikan cevizinin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan sayısız bağımsız araştırma, pikan cevizinin ağaç yemişleri içerisinde en yüksek antioksidan değere sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle Ramazan ayında tüketilen günde bir avuç pikan cevizi, bağışıklık sistemini son derece olumlu yönde etkiliyor.

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