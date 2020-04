Haca gitmek için hazır mısınız?

Yaklaşan hac dönemiyle birlikte onbinlerce müslüman, hac ibadetini yerine getirmek için gün sayıyor. Hacca ilk defa gidecekler, bunun heyecanını, ikinci ve üçüncü defa gidecekler de o muhteşem yerleri bir kez daha görmenin sevincini yaşıyor.

Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce deneyim kazanmaları ve hac süresince hiçbir problemle karşılaşmadan hac görevlerini yerine getirmeleri için hacı adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Hac öncesi tüm hazırlıklarınız bitmiş olmalı

Hac mevsimi yaklaşmaya başladığında dünya üzerindeki her müslümanın gönlüne bir ateş düştüğünü söyleyen Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, o mukaddes beldeyi görmek ve farz ibadetini yerine getirmek isteyenlerin tüm hazırlıklarını yaptıkları takdirde sorunsuz bir hac yolculuğuna çıkabileceklerini belirtti.



Çizmeci, “Kutsal topraklara ilk kez gidecek olan pek çok hacı adayı, doğal olarak seyahat öncesi tedirginlik yaşayor. Bu sebepledir ki Vizyon Turizm olarak, her sene hac ibadeti öncesi adaylar için kapsamlı ve bilgilendirici seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerde misafirlerimize A’dan Z’ye her yönüyle haccı anlatıp hac organizasyonun detaylarını görsel materyallerle net bir şekilde izah ediyoruz. Ayrıca seminerlerde uzman doktorlar misafirlere her konuda ayrıntılı bilgi aktarıyor" dedi.

Kutsal topraklara gitmeden önce mavevi hazırlıklar tamamlanmalıdır

Haccın önemli, zorlu ve meşakatli bir ibadet olduğunun farkındalığıyla hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Çizmeci, ilk kez hacca gidecek olan adayların; Hac nasıl bir ibadettir, farzları vacipleri nelerdir, ihramdan ne zaman ve nasıl çıkılır gibi genel bilgileri mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca kutsal mekanlara ulaşmadan önce zihni olarak hazırlık yapılmalıdır. Zihni olarak yapılan hazırlık da kalben hazır olmayı gerektirir. Ve orada kalınacak günlerin sayılı olduğunun idrakiyle her anı, dolu dolu ibadetle geçirmek gerekmektedir.”

Hacı adayları, hac koşullarına en iyi şekilde hazırlanmalıdır

Vizyon Turizm olarak, hac ibadeti süresince adayları bekleyen olası durumlar konusunda da onları bilinçlendirdiklerini söyleyen Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci,“Herkesin bildiği gibi milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği hac dönemi, kutsal toprakların en kalabalık olduğu dönemdir.



Bu nedenle hacı adayları hac koşullarına en uygun şekilde hazırllanmaldır. Bu konuda Vizyon Turizm olarak onların herhangi bir sorun yaşamamaları, ibadetlerini huzurla ve rahatlıkla yerine getirebilmelerini için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Olası sağlık durumlarına karşı Vizyon Turizm doktorlarımız, tüm hac dönemi boyunca kafilemize eşlik ediyor. İslamiyetin beş şartı arasında bulunan Hac’da, bedenen ve fikren hazır olmak bu kutsal ibadetin en önemli koşulu… Bu nedenle Vizyon Turizm olarak hacı adaylarımızın tüm ibadetleri süresince onları yalnız bırakmıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Hacca hazırlık yapanlar için kısa bilgiler

-Hac ibadetinin yapılışı hakkında önceden araştırma yapılmalı, eserler okunmalı, alanında uzman hocalardan ve yetkili kişilerden bilgi alınmalıdır.

-Borçları varsa ödenmelidir.

-Hac için gerekli olan masraflar helal kazançtan temin edilmelidir.

-Yoğun hac programı nedeniyle bünye az uykuya alıştırılmalıdır.

-Günlük spor ve bol bol yürüyüş yapılmalıdır.

-Önemli ihtiyaç malzemeleri hazırlanmalıdır.