İstanbul’un en çok ziyaret edilen türbeleri

Kitapta Türkiye’nin en çok ziyaret edilen türbesi Eyüp Sultan’dan ‘Mezarımı ziyaret edenlerin ölümü denizden olmasın” şeklinde dua eden Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin türbesine kadar 100 türbe yer alıyor.İstanbul’da bulunan 500’ü aşkın türbeden seçilenler arasında Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, Mimar Sinan Türbesi, Aziz Mahmud Hüdai Türbesi bulunuyor. Kitapta “İstanbul’un 100 Türbesi’’ ismiyle yayımlanan türbeler, Sur içi (Fatih), Eyüp, Beyoğlu-Beşiktaş ve Üsküdar olmak üzere dört başlık altında toplanıyor. Bu başlıklar altında İstanbul’da iz bırakmış padişahlara, hanedan mensuplarına, velilere ve devlet adamlarına ait türbelerin tarihçeleri, plan düzenlemeleri, biçim ve süsleme özellikleri anlatılıyor. Yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’de de özellikle mübarek gün ve aylarda ziyaretçi akınına uğrayan Eyüp Sultan Türbesi’nin Türk toplum ve devlet hayatında tarih boyunca büyük yeri ve önemi bulunuyor. Türbe, Osmanlı zamanında dönemin padişahlarının tahta çıkışlarında kılıç kuşanmalarına ev sahipliği yapıyordu. Sıralamada Eyüp Sultan türbesinden sonra Fatih’te bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Haliç’te Süleymaniye Camii arkasında bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın yan yana bulunduğu türbeler geliyor.



Boğaz'ın manevi bekçileri



Denizciler Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdai, Beykoz'da Hz. Yuşa, Sarıyer'de Telli Baba ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi'nin İstanbul Boğazı’nın dört manevi bekçisi olduğuna inanıyor. Aziz Mahmut Hüdai Türbesi Üsküdar'da bulunuyor. Aziz Mahmud Hüdai'nin "Ben öldükten sonra mezarımı ziyaret edenlerin ölümü denizden olmasın ve duaları kabul olsun" şeklinde dua ettiğine dair inanç nedeniyle türbesi, halkın sıkça ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.