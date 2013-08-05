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    05.08.2013 - 12:00 |

    İşte Hz. Muhammed'in evi!

    Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Hazreti Muhammed'in evinin ve o dönemdeki Mescid-i Nebevi'nin maketi sergileniyor.

    İşte Hz. Muhammed'in evi!

    Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Hazreti Muhammed'in evinin ve o dönemdeki Mescid-i Nebevi'nin maketi sergileniyor.

    Mescid-i Nebevi'nin hemen yanıbaşında sergilenen Peygamberimizin evinin maketine umreciler yoğun ilgi gösteriyor.

    Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye gelişinin hemen ardından çamur ve hurma dallarından yapıldığı kaydedilen, Hazreti Aişe ile beraber yaşadığı evin küçüklüğü ziyaretçileri şaşırtıyor. Hadislerde Hazreti Aişe'nin "Birimiz istirahat ederken öbürümüz zor şartlar altında namaz kılabiliyorduk" diyerek anlattığı evin tavanının alçak olduğu maket evde de görülüyor.

    Mescid-i Nebevi'ye bitişik olarak inşa edilen evin, Peygamberimizin kabr-i şerifinin bulunduğu Ravza-ı Mutahhara olduğu belirtiliyor. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Aişe'nin odasına defnedilmişti.

    Mescid-i Nebevi'nin ilk haline benzetilmek istenen makette sadece 4 duvar olarak görülen yerde hurma yapraklarından cami inşa edilmiş. Hemen yanıbaşında ise Peygamberimizin evi (hane-i saadet) görülüyor. "Hane-i saadet"ten Mescid-i Nebevi'ye doğrudan giriş bulunuyor.

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