06.08.2013 - 06:44 |
Kadınlar da bayram namazı kılabilir mi?
Nevşehir Müftüsü Yakup Öztürk, herhangi bir sorumlulukları olmasa da kadınların da bayram namazı kılabileceğini belirtti.
Yakup Öztürk, yaptığı açıklamada, bayram namazlarının birlik, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin sembolü olduğunu dile getirdi. Müftü Öztürk, şunları kaydetti: "Bayram namazına bayanlar da gelebilir mi? Gelebilir. Kılabilir mi? Kılabilir. Onlara herhangi bir sorumluluk olmasa da geldikleri zaman bayram namazını kılmanın sevabına nail olurlar. Eğer camiler müsaitse ben de tavsiye ederim. Çünkü bayram namazları birliğin, beraberliğin, sevginin kardeşliğin, muhabbetin bir sembolüdür. O muhteşem manzarayı hanımların da görmesinde fayda var. Yapılan sohbetleri, vaazları, dinlemelerinde büyük yarar var." dedi.