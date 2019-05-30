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    HaberlerRamazan Haberleri Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?
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    30.05.2019 - 18:35 |

    Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

    Ramazan bütün bereketiyle geldi ve artık İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onu uğurlamaya hazırlanıyor. Ramazanda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen hamile kadınlar ise bu konuda dinin emirlerinin ne olduğunu merak ediyor. İşte "Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi" sorusunun yanıtı...

    Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

    Ramazan bütün bereketiyle geldi ve artık İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onu uğurlamaya hazırlanıyor. Ramazanda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen hamile kadınlar ise bu konuda dinin emirlerinin ne olduğunu merak ediyor. İşte "Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi" sorusunun yanıtı...

    HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

    Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

    Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

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